5 aplicativos para usar menos – ou melhor – o seu celular

São Paulo – Você já se perguntou por quanto tempo olha para a tela do seu smartphone durante o dia? Com as inúmeras notificações que recebemos constantemente, passamos cada vez mais tempo com o celular em mãos. Por isso, o uso do aparelho já é uma das principais causas de acidentes de trânsito – tema até mesmo abordado na distópica série Black Mirror, da Netflix – e está até mesmo mudando o formato do crânio humano, segundo pesquisa feita por cientistas da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália.

Segundo o estudo Global Mobile Consumer Survey consultoria Deloitte, o celular é dispositivo ao qual os brasileiros mais tiravam acesso em 2018. O número passou de 87% em 2017 para 92% no ano passado. Ele lidera com folga. O segundo colocado, o notebook, foi usado por 70% dos entrevistados. O levantamento mostra ainda que seis em cada dez brasileiros já usaram o smartphone para trabalhar fora do horário comercial. Com isso, a distração é comum com alguma ou muita frequência para 43% dos participantes do estudo.

Por conta dessa tendência de hiperconectividade, monitorar o uso do aparelho pode ser útil para evitar que o hábito de checar o celular se torne uma compulsão. Apesar de o iPhone já ter recursos de nível de uso no sistema operacional e do Android 9 ter a função de bem-estar digital, nem todos podem ter acesso a tais funções. Por isso, selecionamos alguns aplicativos para você usar menos ou melhor o seu smartphone Android. Confira a seguir.

ActionDash

Grátis, em português, para Android

Se você está entre as pessoas que usam smartphones com o sistema operacional Android 8.1 ou versão inferior, o ActionDash é uma boa opção de download. Ele traz recursos para mostrar os minutos gastos com aplicativos, o número de desbloqueio de telas e também quantas horas você passou com a tela do smartphone ligada. Há ainda um modo de foco, que permite programar alguns minutos de desconexão do celular.

RecueTime

Grátis, em português, para Android e PC

O RescueTime é um aplicativo para smartphones Android que também tem versão para computadores. Ele mostra relatórios que são categorizados por tipo de atividade, como trabalho, leitura ou estudo. O app também traz dados interessantes de um levantamento feito com 3 mil usuários e divulgado em março deste ano: o tempo médio de uso do celular é de 3h15min e as pessoas não conseguem passar mais de uma hora durante o dia sem checar as novidades de seus aplicativos.

QualityTime

Grátis, em português, para Android

O QualityTime está entre os melhores aplicativos de monitoramento de atividades no celular. Em uma interface limpa e intuitiva, você pode visualizar como tem usado seu smartphone. Ele permite que você faça pausas de uso para se concentrar em atividades específicas, como estudar ou responder a e-mails. O app também permite escolher receber ligações apenas de alguns números selecionados, de modo a manter a sua concentração sem perder chamadas importantes para você.

App Usage

Grátis, em português, para Android

O App Usage é um aplicativo com mais dados do que os demais. Ele mostra, além de informações sobre o seu uso do celular, o quanto de bateria foi gasto durante o dia. Ele oferece, também, uma notificação para evitar que você se perca no tempo enquanto utiliza algum aplicativo.

Alarme

Como uma solução mais imediata para o uso desmedido do smartphone, Sue Thomas, autora do livro “Nature and Wellbeing in the Digital Age”, sugere ter mais contato com o mundo à nossa volta para melhorar seu nível de bem-estar. “Simplesmente colocar um alarme no celular para se lembrar de olhar para o céu e para a natureza por cinco minutos já pode ajudar”, disse Thomas.