5 aplicativos para estudar inglês em 2020

São Paulo — Aprender um novo idioma pode ser mais fácil do que você imagina e é possível fugir da ideia tradicional de estar em uma sala de aula. Basta ter um celular em mãos.

Muito além de “the book is on the table”, EXAME selecionou 5 aplicativos gratuitos que auxiliam tanto quem tem um nível básico como os mais experientes a aprender e continuar praticando uma nova língua no dia a dia.

Dessa forma, é possível aprender inglês — e outros idiomas — do sofá de casa, estudando cerca de quinze minutos por dia.

Confira a seleção:

Duolingo

Grátis (com compras dentro do aplicativo), em português, para Android e iPhone.

Um dos aplicativos mais populares sobre o tema, o Duolingo é voltado especialmente para usuários que procuram formas divertidas e práticas de estudarem novos idiomas.

O aplicativo disponibiliza diversas fases com exercícios de escrita, leitura, escuta e fala de forma bastante visual dos níveis básico ao fluente.

Conforme vão avançando nos exercícios, novas metas são desbloqueadas e o usuário recebe conquistas que ajudam a passar de nível.

Além do inglês, estão disponíveis exercícios de francês, alemão, espanhol, russo, italiano e mais. No app, é possível aprender até duas línguas simultaneamente.

Wlingua

Grátis (com compras dentro do aplicativo), em português, para Android e iPhone.

Outro aplicativo recomendado é o Wlingua, que tem centenas de lições gratuitas para facilitar o aprendizado e a prática da língua inglesa.

O app tem a versão gratuita e a versão premium, que garante acesso a todos os conteúdos e aulas disponibilizados no aplicativo.

HelloTalk

Grátis (com compras dentro do aplicativo), em português, para Android e iPhone.

Um pouco diferente dos aplicativos citados acima, o HelloTalk permite que o usuário escolha qual idioma deseja aprender e converse diretamente com nativos.

O HelloTalk contém ferramentas que auxiliam na conversa em outra língua, com o modo de troca de idioma cronometrado, para que uma conversa com um nativo seja uma experiência de mão dupla.

Por exemplo, se o usuário quer aprender inglês e está conversando com alguém que deseja aprender português, o app divide o tempo da conversa para que os dois idiomas sejam praticados.

Além disso, a plataforma permite que o usuário adicione interesses para encontrar pessoas com gostos similares.

Cambly

Grátis, em português, para Android e iPhone.

No caso do Cambly, quem está disponível para conversas são professores de língua inglesa nativos de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália.

Com traduções automáticas e simultâneas, os usuários podem reservar um horário com determinados professores para aprender inglês.

Assim como as outras plataformas, é possível escolher qual aula deseja praticar, entre conversação, pronúncia e outras.

EWA English

Grátis, em português, para Android e iPhone.

Com diferentes tópicos — como inglês para negócios —, o EWA English é um curso digital que permite que os usuários aprendam inglês de forma interativa. A cada conquista, o aluno sobe de nível e expande seu conhecimento.

Com o uso de audiolivros e conversas com personagens de televisão, o usuário tem contato direto com a língua falada para ajudar no progresso, além de cartões didáticos para auxiliar no aprendizado da gramática.