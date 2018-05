4K já é muito? Vídeo mostra Nova York em resolução 12K

São Paulo – O padrão 4K é a resolução que as fabricantes de TV mais desejam vender durante este ano de Copa do Mundo na Rússia. Porém, já existem filmagem com muito mais resolução: 12K. Com toda essa qualidade de imagem, um vídeo da cidade de Nova York foi criado por Phil Holland, diretor de fotografia, e publicado no YouTube. São 48,5 vezes a resolução Full HD (1080p).

Nem mesmo a plataforma do Google consegue reproduzir as imagens na sua resolução máxima, mas como não há TVs ou monitores 12K à venda no mercado, provavelmente você nem conseguiria reproduzir o vídeo em sua totalidade de qualquer forma.

As imagens foram capturadas com 48 quadros por segundo, e cada um representa uma imagem de 100 megapixels.

Os equipamentos usados para a façanha foram três câmeras RED Monstro 8K VistaVision, que filma com resolução 8K com 60 quadros por segundo. Cada unidade custa 79.500 dólares (um valor próximo de 300 mil reais, em conversão direta).

Veja o resultado da gravação a seguir (com resolução limitada a 8K, máximo suportado pelo YouTube).