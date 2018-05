4G da Vivo agora está em disponível em todas as cidades de São Paulo

Após conectar mais 45 municípios em abril, a Vivo anunciou nesta segunda-feira, 14, ter completado sua cobertura com 4G em São Paulo. Com isso, a operadora disponibiliza sua rede LTE em todas as 645 cidades paulistas. Além de São Paulo, a empresa também chegou a mais 39 municípios em outros Estados, totalizando 2.793 cidades. A cobertura é plena também nos estados do Rio de Janeiro e em Espírito Santo.

A tele informa ainda a expansão de sua rede LTE Advanced, chamada comercialmente de 4G+ pela companhia. Em abril, 178 cidades cidades receberam a tecnologia, totalizando 500 localidades, o que inclui todas as capitais brasileiras.

Em março, segundo dados da Anatel, a Vivo fechou o trimestre com 36,969 milhões de linhas LTE, mantendo a liderança, com 33,50% do mercado. No comparativo anual, a companhia aumentou sua base 4G em 50,27%.

*Esta matéria foi publicada originalmente no Teletime