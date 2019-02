25 anos de Mega Drive: conheça dez grandes jogos do console da Sega

Sonic 2 (1992) - Um grande salto com relação ao primeiro jogo. O game tinha fases e músicas da mais caprichadas, além de trazer o mascote Tails.

Kid Chameleon (1992) - Jogo de plataforma com dezenas de fases, dezenas de poderes diferentes e várias formas de se terminar - além de ser muito difícil.

Shadow Dancer (1991) - Uma versão "paralela" do clássico Shinobi na qual era possível usar espadas, shurikens e os poderes de um cachorro ninja.

Beyond Oasis (1995) - Game que mistura ação, aventura e RPG, em moldes similares aos de Legend of Zelda. o herói pode usar os poderes dos elementos para lutar e explorar o mundo.

Ayrton Sennas Super Monaco GP II (1992) - Jogo de Fórmula 1 estrelado e narrado pelo campeão Ayrton Senna. Era possível ouvir as vozes digitalizadas do corredor durante as provas.