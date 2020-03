20 anos após lançamento, PlayStation 2 é o console mais vendido do mundo

São Paulo – Lançado no dia 4 de março de 2000, o segundo console da série PlayStation permanece sendo o videogame mais popular em todo o mundo, acumulando mais de 155 milhões de unidades vendidas globalmente. O console da Sony, que foi lançado primeiro no Japão, chegou para as lojas seis anos após o primeiro PlayStation, que teve seu lançamento no dia 3 de dezembro de 1994.

Não demorou muito para se tornar um sucesso entre a comunidade, e o console encerrou o ano de 2000 com 6 milhões de vendas – contando apenas a América do Norte, a Ásia e a Europa, já que a versão oficial ainda não havia chegado para todos os países.

No caso do Brasil, a linha foi lançada pela Sony apenas em 2009 – três anos após a chegada do PlayStation 3 no país -, porque a marca PS2 já havia sido registrada por outra empresa. Apesar disso, era comum que usuários importassem o console de outros países, o que contribuiu para a popularidade da linha.

Entre os títulos mais populares, estão o jogo de tiro em terceira pessoa Grand Theft Auto III, da série GTA, o game de ritmo Guitar Hero 2, o jogo esportivo Tony Hawk’s Pro Skater 3 e o RPG da SquareSoft, Final Fantasy X. Estes são apenas alguns dos 4 mil jogos que marcaram história para os jogadores do console desde o primeiro dia de seu lançamento.

Após o vigésimo aniversário do PlayStation 2, a Sony continua dominando as vendas de consoles de videogame em todo o mundo. Segundo o portal de análise de mercado de videogames VGChartz e dados das desenvolvedoras, 4 dos 5 consoles mais vendidos do mundo são da companhia japonesa. Confira, abaixo, a lista dos dez consoles mais vendidos do mundo (com números aproximados):

Console Unidades vendidas Empresa PlayStation 2 155.000 milhões Sony PlayStation 4 108.900 milhões Sony PlayStation 102.500 milhões Sony Wii 101.600 milhões Nintendo PlayStation 3 87.400 milhões Sony Xbox 360 85.800 milhões Microsoft Nintendo Entertainment System 61.900 milhões Nintendo Nintendo Switch 52.500 milhões Nintendo Super Nintendo Entertainment System 49.100 milhões Nintendo Xbox One 46.500 milhões Microsoft

Com apenas um console da Nintendo entre as cinco primeiras posições e uma distância considerável entre os dois primeiros lugares, o PS2 parece estar seguro na liderança. Afinal, até o momento, nenhum console de última geração das maiores companhias – Sony, Microsoft e Nintendo – ultrapassaram a quantidade de vendas do segundo PlayStation. Além disso, o segundo lugar, que pertence ao PlayStation 4, foi o que mais se aproximou do número de vendas do PS2, mas ainda existe uma diferença de mais de 46 milhões de unidades vendidas.

Porém, com a proximidade do lançamento do próximo Xbox e, principalmente, do PlayStation 5 – que terá edição definitiva e compatibilidade com os jogos das gerações antigas -, o recorde pode ser ultrapassado por outro console – também da Sony.