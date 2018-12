123456? Estas são as 20 senhas mais usadas de 2018—veja quais deve evitar

São Paulo – 123456? Essa é a senha mais usada em serviços online pelo quinto ano consecutivo, de acordo dados compilados pela empresa de segurança americana SplashData. Variações dessa sequência numérica, palavras sem letras maiúsculas ou sequências de símbolos estão entre as senhas mais usadas de 2018.

Usar senhas simples pode colocar seu perfil em risco, em qualquer que seja o site, aplicativo ou rede social. “Hackers têm sucesso ao usar nomes de celebridades, termos da cultura pop e do esporte, e padrões de teclado simples para obter acesso a contas online porque eles sabem que muitas pessoas usam combinações fáceis de serem lembradas”, afirmou, em nota, Morgan Slain, CEO da SplashData .Inc.

Números repetidos, nomes de jogadores e equipes de basquete ou futebol, e até mesmo o nome de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, apareceram no relatório anual da empresa, que elenca as 100 senhas mais populares do ano. A elaboração do ranking, que tem oito anos de existência, foi feita com base na análise de 5 milhões de senhas que vazaram na internet.

A empresa espera que a divulgação das senhas mais populares ajude as pessoas a utilizarem senhas mais fortes para proteger suas contas em serviços online. Para a SplashData, usar qualquer uma dessas senhas coloca você em risco de ter um perfil roubado, além de facilitar o trabalho dos hackers mal-intencionados.

As dicas dos especialistas em segurança digital da empresa para ter senhas fortes são usar frases com 12 caracteres ou mais e que misturem letras maiúsculas e minúsculas; usar senhas diferentes em cada serviço; e utilizar gerenciadores de senhas, que podem criar novas senhas complexas para proteger suas contas, permitem o login automático em todos os serviços digitais e ainda guardam todas as suas senhas e dados pessoais importantes em uma área criptografada que só pode ser acessada com a senha-mestra do usuário.

Confira a seguir as 20 senhas mais usadas em 2018. Se quiser, veja o relatório completo com as 100 senhas mais populares do ano aqui.

1) 123456

2) password

3) 123456789

4) 12345678

5) 12345

6) 111111

7) 1234567

8) sunshine

9) qwerty

10) iloveyou

11) princess

12) admin

13) welcome

14) 666666

15) abc123

16) football

17) 123123

18) monkey

19) 654321

20) !@#$%^&*