123456 é a senha mais popular entre contas vazadas, diz estudo

São Paulo – Após realizar um estudo com contas que tiveram suas informações vazadas, o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC) observou que mais de 23 milhões delas possuíam a senha 123456, sendo que esta foi considerada a senha mais popular de 2018.

Para a pesquisa, o NCSC recolheu informações de bancos de dados públicos que tiveram contas vazadas para analisar palavras, frases ou sequências de caracteres mais utilizados, em termos globais, por usuários e com qual frequência estas se repetiam.

Um dos resultados mais relevantes do estudo demonstrou que 23,2 milhões de contas perdidas tinham como senha a sequência numérica 123456. Camilo Gutierrez, chefe do Laboratório de Pesquisa da Eset América Latina, empresa de detecção de ameaças virtuais, afirma que: “Esses tipos de relatórios refletem a falta de conhecimento dos riscos associados ao uso de senhas fracas e as consequências que isso pode ter para a privacidade e o cuidado das informações pessoais.”

A empresa de segurança possui um artigo que contém dicas para como o usuário pode se proteger suas informações virtualmente e como criar senhas difíceis de serem descobertas, como:

Usar o duplo-fator de autenticação;

Utilizar frases longas com números;

Não reutilizar senhas antigas;

Não manter a mesma senha para várias contas;

Mudar, periodicamente, suas senhas;

Utilizar um administrador de senhas de sua confiança.

Além da sequência numérica, algumas das frases e palavras mais frequentemente utilizadas como senhas em 2017 são: sunshine, iloveyou e princess.