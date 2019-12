123456? Empresa de segurança lista as 25 piores senhas de 2019

São Paulo – Você usa a mesma senha para vários serviços na internet ou suas senhas são fáceis de adivinhar? Como deve imaginar, suas contas em diferentes sites e aplicativos estão em risco caso adote qualquer uma dessas duas práticas. A provedora americana de serviços de segurança digital SplashData reúne, anualmente, as senhas mais usadas e fáceis de adivinhar. Em 2019, a líder foi a mesma do ano passado: 123456.

Neste ano, pela primeira vez desde que a SplashData começou a avaliar senhas vazadas na web, a palavra “password” não ficou com a primeira ou segunda posição, caindo para quarto lugar em 2019. Por outro lado, a terceira colocada da lista, tendo subido seis posições em relação a 2018, foi “qwerty”, uma sequência horizontal da primeira linha de letras do teclado dos computadores.

A boa notícia para a segurança dos internautas é que o nome do presidente americano Donald Trump não apareceu entre as 25 senhas mais populares de 2019, como aconteceu em 2018. “Usar o nome do presidente ou de qualquer celebridade como senha é uma decisão perigosa. Um hacker pode explorar essa vulnerabilidade e colocar você em risco substancial de ter sua identidade on-line roubada”, diz, em nota, Morgan Slain, presidente global da SplashData.

Para não usar senhas fracas ou repetir senhas em diferentes serviços na web, uma solução é usar aplicativos como o LastPass ou o 1Password. Eles são gerenciadores de senhas, que guardam seus dados com criptografia e podem gerar senhas fortes das quais você não precisa se lembrar. Basta ter uma senha-mestre para proteger sua conta (e todas as outras guardadas dentro dela).

Confira, abaixo, a lista de senhas mais populares de 2019, segundo a SplashData.

1 – 123456

2 – 123456789

3 – qwerty

4 – password

5 – 1234567

6 – 12345678

7 – 12345

8 – iloveyou

9 – 111111

10 – 123123

11 – abc123

12 – qwerty123

13 – 1q2w3e4r

14 – admin

15 – qwertyuiop

16 – 654321

17 – 555555

18 – lovely

19 – 7777777

20 – welcome

21 – 888888

22 – princess

23 – dragon

24 – password1

25 – 123qwe