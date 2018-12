11 gadgets para dar de presente de natal em 2018

São Paulo – Se você ainda não decidiu o que comprar de presente neste natal, gadgets podem ser uma boa opção para os aficionados em tecnologia. Smartphones, relógios, fones de ouvido, videogames, tudo isso foram uma lista de presentes interessante para dar a alguém especial. Separamos alguns eletrônicos que podem ser boas opções neste fim de ano. Confira.

Apple Watch

–

O relógio inteligente da Apple está na sua quarta versão, que tem, como exclusividade, um recurso que detecta e avisa contatos de emergência quando o usuário sofre uma queda. Em todas as suas versões, ele tem recursos para monitorar exercícios físicos em ambientes internos ou externos, monitor de batimentos cardíacos e aplicativos que funcionam quando o iPhone estiver por perto ou houver uma rede Wi-Fi conhecida disponível. Por fim, ele tem suporte a chips virtuais de operadoras, chamados eSIMs, que permitem usar o relógio como se fosse um celular, para fazer ligações.

Galaxy Watch

–

O Galaxy Watch é o mais novo smartwatch da Samsung, compatível com Android e iPhone. Seu diferencial é o design com tela redonda, o anel que permite alternar entre as funções do software e o suporte a chips de operadoras, por meio da modalidade eSIM, assim como o Apple Watch Série 4.

Galaxy A7 2018

–

O smartphone Galaxy A7 é a aposta da Samsung neste Natal. Lançado em novembro, ele chga aos 45 do segundo tempo, mas ainda a tempo de fazer a diferença na sua escolha. Ele é o único celular oficialmente disponível no mercado brasileiro a ter três câmeras traseiras. Isso permite fotos panorâmicas, ao estilo das que são feitas com a câmera de ação GoPro, fotos ao estilo tradicional e retratos com fundo desfocado. A bateria de longa duração chegou a superar a do iPhone Xr, nosso próximo indicado.

iPhone Xr

–

O iPhone Xr é o smartphone da Apple de 2018 com preço mais acessível. Com configuração de hardware topo de linha para a execução de aplicativos e registro de fotos com fundo desfocado (apenas de pessoas, não de objetos), o aparelho pode ser uma boa escolha para quem deseja trocar de celular ainda neste ano.

Jaybird X4 Sport

–

Se você gosta de fones de ouvido Bluetooth, mas não é fã das opções over-the-ear, o Jaybird X4 Sport, da Logitech, é uma boa opção. Ele tem certificação de proteção contra água (IPX7), autonomia de bateria para oito horas de uso e pode ser usado com o fio sobre a orelha, o que garante maior estabilidade durante o uso.

Beats Studio3

–

O Beats Studio3 é um fone de ouvido over-the-ear confortável para o uso diário e com um recurso anti-ruído competente. Mesmo em ambientes barulhentos, como aeroportos ou estações de trem, ele consegue isolar bem os sons externos para que você possa ouvir sua música ou podcast em um volume razoável, sem colocar sua audição em risco. Com o recurso desligado, ele ganha autonomia de reprodução de músicas por mais de 20 horas.

JBL Pulse

JBL Pulse JBL Pulse

A JBL Pulse é uma caixa de som portátil que tem boa reprodução de frequências graves, o que ajuda a apreciação de músicas mais pesadas, como eletrônica, hip hop ou heavy metal. Não só isso, ela também reproduz bem frequências médias e agudas, o que a torna uma caixa de som versátil. Seu tamanho é um pouco mais do que a média da categoria, mas a qualidade acompanha o aumento de tamanho.

Motorola One

–

O smartphone Motorola One é o primeiro feito em parceria com o Google a chegar ao mercado brasileiro. Com preço sugerido de 1.499 reais, o produto pode ser uma boa escolha para quem deseja um celular pragmático, que é bom em todas as funções essenciais, e que vai receber, com certeza, ao menos mais uma atualização do Android, que deve chegar no segundo semestre do ano que vem, o que pode dar uma vida útil–ao menos em termos de software–de dois anos ao aparelho.

Nintendo Switch

–

O console Nintendo Switch foi eleito pela revista Time como o gadget do ano, em 2017. O produto funciona como um videogame completo tanto no modo portátil quanto quando conectado a uma TV. Ele oferece acesso aos novos jogos das franquias mais famosas da Nintendo, como Mario, Pokémon, Zelda, Kirby, Donkey Kong e Super Smash Bros.

iPad

O iPad 2018 está com um dos preços mais acessíveis dos últimos anos. Por menos de 1.900 reais à vista, é possível comprar o mais novo modelo do tablet da Apple. Ele vem com o processador A10 Fusion, um dos mais novos da marca, e tem tela de 9,7 polegadas. Há opções com 32 ou 128 GB de espaço na memória.

GoPro

–

A câmera de ação GoPro funciona como uma opção para tirar fotos de paisagens ou gravar vídeos durante a prática de esportes, como ciclismo, escalada ou surf. Todas as imagens podem ser transferidas para o smartphone em instantes. A câmera pode obedecer a comandos de voz e tem estabilização de imagem, o que evita que a cena seja estragada pelo movimento.