10 smartphones para ficar de olho na Black Friday

São Paulo – A Black Friday, como em outros anos, será marcada por promoções no segmento de telefonia móvel. Smartphones com sistema Android devem estar em as principais ofertas da data no varejo online.

O Site EXAME selecionou alguns dos smartphones mais buscados e de melhor qualidade, segundo nossos testes, para você ficar de olho durante a próxima sexta-feira. Confira a seguir.

Galaxy S7 edge

O smartphone da Samsung é o topo de linha da marca do ano passado. Ele oferece bom desempenho para o uso de aplicações cotidianas e é capaz de registrar fotos de ótima qualidade, com suas duas câmeras. Apesar do Android desatualizado, o aparelho ainda é uma boa opção de celular e deve estar entre as promoções do e-commerce. Leia o review do aparelho.

iPhone SE

O iPhone SE conta com configuração de hardware semelhante à do iPhone 6s. O produto faz fotos vivas–pequenos vídeos capturados automaticamente nas fotos–, tem tela pequena e o mesmo design clássico do 5s. Leia o review do aparelho.

Moto X4

Lançado no segundo semestre, o Moto X4 é um bom smartphone da gama intermediária-avançada da Motorola. Ele se destaca por ter duas câmeras traseiras, design diferente do padrão de mercado e uma área de gerenciamento de senhas integrada ao seu software que ajuda você a guardar credenciais importantes sem depender somente da memória. Leia o review do aparelho.

Zenfone 4

O Zenfone 4 é um smartphone que requer atenção. A versão que vale realmente a pena é a que tem 64 GB de memória, 6 GB de RAM e processador Snapdragon 660. O aparelho é ótimo para o uso diário, apesar de ter o mesmo problema do iPhone 7. Leia o review do aparelho.

LG G6

O G6 é o modelo topo de linha da LG para o ano de 2017. Lançado com preço sugerido de 4 mil reais, seu valor já despencou nos últimos meses e hoje está no patamar de dois mil reais. Com câmera dupla, design de metal e abordagem pragmática e funcional, o celular pode ser um bom aliado no seu dia a dia. Leia o review do aparelho.

Moto Z Play

O Moto Z Play deve ter descontos no varejo online na Black Friday. Esse modelo é do ano passado, mas oferece uma longa duração de bateria e câmera razoavelmente boa como benefícios. Leia o review do aparelho.

Xperia XZ1

O Xperia XZ1 é um dos principais smartphones do ano no portfólio da Sony. Ele tem processador Snapdragon 835 e tem um recurso de escaneamento 3D (que não funciona muito bem). Leia o review do aparelho.

Galaxy A5

O Galaxy A5 é um smartphone da Samsung para quem não quer pagar o preço de um dos integrantes da linha Galaxy S. Ele oferece benefícios como uma boa câmera, duração de bateria razoável e, em sua versão mais recente, 64 GB de memória interna. Leia o review do aparelho.

Xperia XA1 Ultra

Com o design padrão da Sony, o Xperia XA1 Ultra se destaca por ter uma tela de 6 polegadas com resolução Full HD e uma boa duração de bateria para a categoria. Ele é uma ótima opção para quem gosta de ver vídeos no celular. Lançado por 2.299 reais, ele já é vendido por menos de 2 mil atualmente. Leia o review do aparelho.