10 smartphones apresentados na CES 2020

Las Vegas – A feira de tecnologia CES, realizada anualmente em Las Vegas, mostra tendências para o mercado global de consumo. E os smartphones não poderiam ficar de fora. Fabricantes como Samsung, TCL e Alcatel apresentaram dez novos celulares durante o evento. Confira detalhes sobre eles a seguir.

Galaxy S10 Lite

O Galaxy S10 Lite é uma nova versão da linha Galaxy S10, lançada no ano passado. O aparelho traz mudanças nas câmeras. Em vez de ter uma câmera de zoom 2x, como há no S10, o Lite tem uma câmera macro, que permite fotografar objetos bem de perto sem perda de qualidade de imagem. Há, também, um novo sistema de estabilização de imagem para evitar que o tremor das mãos do usuário afete a qualidade das fotografias. A memória para armazenamento de aplicativos e arquivos é de 128 GB e a memória RAM poderá ser de 6 ou 8 GB. A bateria do produto tem capacidade de 4.500 mAh, 12% a mais do que a do iPhone 11 Pro Max.

Galaxy Note 10 Lite

O Galaxy Note 10 Lite é bastante parecido com o Note 10 lançado pela Samsung neste ano. No entanto, ele é uma versão mais modesta do aparelho. A principal mudança é a resolução da tela, que é Full HD+, em vez de ser Quad HD+. Memória, RAM e capacidade de bateria são as mesmas do S10 Lite.

Galaxy A71

A Samsung não economizou nos celulares apresentados na CES e trouxe, além de smartphones topo de linha, aparelhos do segmento chamado na indústria de intermediário-avançado. O Galaxy A71 adota um design diferente para a câmera frontal, de 32 megapixels. Ela é posicionada como uma bolinha na parte superior central da tela, que tem 6,7 polegadas e resolução Full HD+. Na parte traseira, há quatro câmeras sendo que a principal tem 64 megapixels e a novidade fica por conta da lente macro, uma tendência em celulares de 2020. A A71 se diferencia por contar com uma bateria de 4.500 mAh de capacidade e com um carregador de 25W, como o do smartphone chinês OnePlus 7, para que a recarga seja rápida.

Galaxy A51

O Galaxy A51 é uma versão mais modesta do A71. A tela é menor, com 6,5 polegadas e resolução Full HD. O sistema de câmeras é similar, o que muda é a câmera principal, que fotografa em 48 megapixels. Há também carregamento rápido, mas a capacidade da bateria é de 4.000 mAh.

Alcatel 3L

Entre os lançamentos da Alcatel, o celular de baixo custo chamado Alcatel 3L se destaca. Ele tem sistema operacional Android e uma câmera com software que combina quatro pixels em um para melhorar a qualidade das imagens. Para isso, a câmera principal fotografa em 48 megapixels. Há, ainda, uma câmera macro de 2 megapixels e uma ultra-grande angular de 5 megapixels. Com tela de 6,2 polegadas, processador octa-core, 4 GB de RAM e 64 GB de memória, o produto será vendido por 155 dólares a partir do primeiro semestre – mas a América Latina não está entre os mercados prioritários para essa fase do lançamento.

Alcatel 1S

O Alcatel 1S é um celular básico com sistema operacional Android e câmera traseira tripla. Ele tem uma lente wide (comum, de 80 graus de captura), uma macro e uma para gerar efeito de profundidade em retratos. O produto deve chegar à América Latina no primeiro semestre deste ano e tem preço sugerido de 110 dólares.

OnePlus Concept One

O OnePlus Concept One é um aparelho feito em parceria com a montadora McLaren. O aparelho conta com um vidro eletrocromático na sua parte traseira para esconder as lentes das câmeras. A ideia veio do teto solar do carro McLaren 720S.

TCL 10 Pro

O TCL 10 Pro é um smartphone Android do segmento topo de linha. A fabricante chinesa diz que irá vender o produto por menos de 500 dólares, ou seja, metade do valor do iPhone 11 Pro. A tela é parecida com a do Galaxy S10, da Samsung, e o sensor de impressões digitais fica no próprio display. O produto contará com quatro câmeras traseiras, sendo a principal com resolução de 64 megapixels.

TCL 10L

O Galaxy 10L é um aparelho mais modesto que não traz o conceito de “tela infinita” ou a câmera de 64 megapixels do irmão mais caro. Apesar de manter um sistema de quatro câmeras traseiras, a principal terá 48 megapixels. Fora isso, o sensor de impressões digitais para desbloqueio do produto não fica na tela, e sim na parte de trás do aparelho.

TCL 10 5G

O TCL 10 5G é a versão com compatibilidade com o novo padrão de conexão móvel, disponível em países como Estados Unidos, Japão e China. Sua configuração de hardware é parecida com a do modelo 10L. A TCL irá revelar mais novidades sobre a inédita linha de celulares durante o evento chamado Mobile World Congress, maior encontro de tecnologia para smartphones realizado em Barcelona, em fevereiro.

Selfie Type

Além de produtos, a Samsung apresentou um novo conceito de digitação em celulares. Chamado Selfie Type, ele propõe a projeção do teclado em uma superfície plana. Para identificar o que é digitado, a empresa aplica recursos de inteligência artificial — e essa é a novidade. Teclados projetados em superfície planas não são novidade, mas eles funcionavam com detecção de sinais de luz e nem sempre funcionavam bem. A sul-coreana não informou se planeja colocar a tecnologia em um smartphone no futuro. Apesar de interessante, o conceito pode ser apenas uma das propostas que as empresas demonstram na CES e não chegam efetivamente ao mercado.