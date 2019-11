10 produtos tecnológicos para ficar de olho na Black Friday 2019

São Paulo – A Black Friday 2019 chegou. Se você procura celulares, notebooks, caixas de som ou Smart TVs para comprar na data internacional de descontos, EXAME separou algumas boas opções de aparelhos dessas categorias para ficar de olho nesta sexta-feira. Vale notar que é importante conferir se os preços estão realmente abaixo da média. Para isso, sites de comparação de preços, como o Zoom, podem ajudar, pois eles mostram gráficos da evolução dos preços praticados pelo varejo online nos últimos meses. Confira nossa lista a seguir.

Smart TV 4K Samsung RU7100

Durante a Black Friday, uma das televisões da linha Smart TV da Samsung está com desconto na loja virtual da Magazine Luiza: a Smart TV 4K RU7100, de LED e com 58 polegadas, está custando 3.499 reais – mil reais mais barata – e pode ser parcelada em até 10 vezes. Como característica das Smart TVs, o modelo também apresenta um controle remoto único e um design fino com entrada escondida para cabos externos. Por conta disso, a televisão se conecta com outros aparelhos via Bluetooth e tem acesso ao Wi-Fi local. O modelo, que também está disponível em versões com as polegadas 43 até 75, definição HDR das telas apresenta maior brilho e definição no contraste de cores.

Galaxy S10+

–

Se você procura um smartphone com boa configuração técnica e muitas câmeras que tiram fotos de qualidade, o Galaxy S10+ é uma ótima escolha. O aparelho tem cinco câmeras, sendo três na parte traseira e duas na frontal. Em sua maioria, elas são usadas para capturar retratos com fundo desfocado. Uma delas, porém, é capaz de registrar imagens com amplo ângulo de captura, 120 graus, como fazem as câmeras de ação GoPro.

iPhone 11

–

O modelo de entrada dos novos iPhones é uma boa pedida Ele tem câmera traseira dupla, sendo uma comum de ângulo de captura de 80 graus e outra ampla, de mais de 120 graus. A câmera frontal é única, mas é capaz de capturar retratos com fundo desfocado. O aparelho também conta com boa autonomia de bateria, capaz de aguentar cerca de 10 horas de reprodução de vídeos.

JBL GO 2

A JBL GO 2, caixa multimídia portátil da JBL, está sendo vendida um desconto de 39% na loja virtual da Amazon, custando 155,10 reais mais 17,91 de frete (para assinantes Prime, o frete é gratuito). Entre as principais características do produto, está o seu design à prova d’água, o que é possível pelo uso do gabinete IPX7 em sua composição. Assim como as demais caixas de som da marca JBL, a GO 2 dispõe de conexão via Bluetooth, de versão 4.1, e de uma entrada para cabos externos de áudio. A bateria, que dura 5 horas ininterruptas, é feita de polímero de íons de lítio nas configurações 3 volts ou 7 volts, e sua frequência de transmissão é 180 Hertz.

Motorola One Vision

–

Esse smartphone da Motorola é voltado ao entusiastas do Android “puro”, ou seja, com pouca modificação em relação ao sistema operacional concebido pelo Google e licenciado a fabricantes de celulares. O One Vision se destaca pela sua tela mais comprida do que o convencional, ela tem proporção 21:9, enquanto a média de mercado está em 18:9. Com isso, o usuário pode ver mais conteúdo em uma tela maior.

LG G8

–

O celular topo de linha da LG poderá ser encontrado com descontos na Black Friday 2019. O aparelho se destaca por controles por gestos feitos à distância com as mãos, sem tocar na tela. É possível, por exemplo, capturar a tela com um movimento de pinça ou controlar o volume de um vídeo girando a mão para a direita ou para a esquerda à frente do display.

Produtos Echo

–

Os aparelhos da linha Echo, da Amazon, também participam das promoções de Black Friday. O Echo Dot, o Echo Show 5 e o Echo estão com descontos de 100 a 200 reais. Esses produtos são alto-falantes inteligentes equipados com a assistente de voz Alexa. Ela pode ler livros digitais comprados por você na Amazon, reproduzir músicas, contar piadas, reproduzir podcasts de notícias e controlar dispositivos conectados compatíveis, como lâmpadas inteligentes a Positivo Tecnologia.

Galaxy A50

–

O Galaxy A50 é um dispositivo voltado ao consumidor que busca um bom equilíbrio entre custo e benefício. Ele tem tela de 6,4 polegadas com resolução Full HD, processador octa-core da Samsung, 4 GB de RAM, 64 GB de memória e bateria de 4.000 mAh. Para fotos, o produto conta com três câmeras traseiras (duas para retratos com fundo desfocado e uma ultra-wide) e com uma câmera frontal que tira fotos com 25 megapixels.

Dell G5 15

Para a alegria dos gamers, a linha de notebooks voltados para jogos digitais da Dell também está com desconto: o modelo G5 15 está custando 5.199 reais no site oficial da Dell, com cerca de mil reais de desconto. Entre as características do modelo, estão a placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GTX 1650 e o processador i5 da Intel. Sobre armazenamento e memória, o notebook vem com uma memória de 8 gigabytes, um cartão de memória SSD de 128GB e um HD de 1 terabyte, que também tem um cartão SSD extra. Outras características incluem o sistema operacional Windows 10 Pro, tela de 15,6 polegadas com antirreflexo e retroiluminação, assim como o teclado, que apresenta blueprint. Compre o produto aqui.

Smart TV LED 4K LG 7650PSB

Outra marca que está com desconto em uma de suas Smart TVs é a LG. O modelo Smart TV LED 4K LG 7650PSB, que vem equipado com a inteligência artificial ThinQ AI, teve seu preço reduzido de 3.699 reais para 2.559 reais, e está disponível para compra no site do Carrefour. Além disso, a TV, que tem uma tela de 55 polegadas e uma definição 4K HDR, disponibiliza o serviço Google Assistente, para que o usuário possa acessar todos os serviços Google por meio da televisão. Outra característica que se destaca é a função Air Play 2, criada pela Apple, que permite que o conteúdo de qualquer dispositivo Apple seja espelhado na Smart TV.

Cursos e apps

–

A escola espanhola de tecnologia Ironhack oferece descontos de 20% no valor dos seus cursos de TI. A empresa, que tem unidade em São Paulo, tem cursos de análise de dados, design de interface (UX/UI) e desenvolvimento web. Os cursos têm duração de dois meses (de segunda a sexta) ou 24 meses (três dias por semana).

A Alura Cursos Online também oferece descontos de até 20% para quem contratar seu plano anual que dá acesso ao seu acervo de cursos de tecnologia via internet.

Aplicativos também participam da Black Friday neste ano. Esse é o caso do Freeletics, que dá desconto de 50% nas suas assinaturas anuais. Com isso, os valores caem para 80 reais (plano de exercícios com coach virtual) e 120 reais (exercícios e nutrição).