10 novidades do WhatsApp em 2018

São Paulo – O WhatsApp ganha novos recursos quase todos os meses. Com isso, o período de um ano já é o suficiente para transformar a sua usabilidade. Se você não acompanhou o que aconteceu com o aplicativo em 2018, separamos as principais novidades que facilitaram a comunicação com seus contatos. Confira a seguir.

Apagar mensagens

O aplicativo ganhou a capacidade de apagar mensagens que foram enviadas por engano ou caso o usuário tenha se arrependido do que escreveu. O recurso era um dos mais aguardados por usuários, mas nem todos ficaram felizes inicialmente por o limite era de 7 minutos para poder apagar uma mensagem enviada. Depois, o limite de tempo foi aumentado.

Videochamadas

As videochamadas em grupo chegaram ao WhatsApp neste ano. O mesmo aconteceu com o Instagram. Em grupos, os usuários podem fazer chamadas em vídeo via internet, de forma gratuita.

Stickers

Depois de meses de rumores, o WhatsApp ganhou suporte para figurinhas. É possível baixar pacotes de stickers para enviar aos amigos ou mesmo criar os seus próprios, a partir das suas fotos.

Mensagens de voz

Lembra que você precisava ficar segurando o botão do microfone do começo ao fim da mensagem de voz? Pois é, isso ficou no passado. Neste ano, o WhatsApp passou a permitir o travamento do botão de gravação para que os usuários pudessem falar sem precisar estar 100% do tempo com o smartphone em mãos. Com isso, veio também a remoção do recurso de gravação, que ficava na aba de anexos.

Além disso, no começo do ano, o WhatsApp para iPhone ganhou uma novidade prática: não é mais preciso ficar com o app aberto para ouvir uma mensagem de áudio.

Aviso de mensagens encaminhadas

As correntes e as mensagens falsas são problemas comuns de aplicativos de comunicação e o WhatsApp não escapa dessa tendência. Por isso, a empresa colocou um aviso acima das mensagens encaminhadas a partir de outras conversas, o que ajuda a mostrar que os conteúdos não foram enviados de forma personalizada, mas, sim, enviada a vários contatos.

Limite de compartilhamento de mensagens

Neste ano, a empresa passou a limitar o número de compartilhamento de mensagens para evitar a propagação de spam e de notícias falsas–um problema que marcou o ano do WhatsApp no Brasil em razão do compartilhamento de informações falsas sobre política no período eleitoral.

Integração com Facebook, Instagram e YouTube

O WhatsApp ganhou integração com Facebook e Instagram, todos do mesmo grupo, para a reprodução de vídeos sem precisar deixar o aplicativo. O mesmo acontece com os vídeos do YouTube. É uma conveniência simples que a empresa implementou neste ano.

Marcar como lida

O WhatsApp avançou na sua vocação para comunicação corporativa ao ganhar um recurso parecido com o dos e-mails: a opção de marcar mensagens como lidas sem precisar efetivamente abri-las.

Fim das interrupções

O WhatsApp para smartphones Android ganhou um novo recurso que evita que interrupções atrapalhem a gravação de mensagens de voz. Por exemplo, quando chega uma ligação, o conteúdo do recado fica gravado, em vez de ser apagado.

Mudança de celular

Manter a agenda atualizada nem sempre é fácil. Para ajudar nessa tarefa e evitar que você perca contatos, o WhatsApp passou a avisar quando alguém muda de celular, mostrando o novo número do seu contato.

Bônus: WhatsApp Business

2018 também foi o ano em que o WhatsApp se posicionou oficialmente como uma empresa que conecta pequenas e médias empresas com seus clientes. Logo em janeiro chegou o WhatsApp Business, um aplicativo dedicado a empreendedores que oferece respostas automáticas e relatórios de trocas de mensagens. Veja como funciona o app.

Para resolver o acúmulo de mídias no smartphone, o Google lançou um recurso no seu aplicativo de manutenção Files Go que sugere automaticamente a remoção de memes e mensagens de bom dia do seu aparelho. Esse fenômeno de envio de imagens pelo aplicativo fez até mesmo a Samsung realinhar sua estratégia e lançar o Galaxy S9 e S9+ apenas com 128 GB de memória. O ano foi cheio para o WhatsApp não só de novidades em termos de recursos. A empresa também lidou com fake news no período eleitoral e a plataforma tem sido local de barracos entre políticos e assessores.