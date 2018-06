10 novidades do iOS 12 para iPhone e iPad

São Paulo – Na WWDC 2018, Apple detalhou as novidades que chegarão aos iPhones e iPads ainda neste ano. O evento para desenvolvedores foi realizado nesta segunda-feira (4), nos Estados Unidos, e o sistema iOS 12 foi a estrela do palco. Apple surpreendeu ao anunciar compatibilidade do software com o iPhone 5s, smartphone de 2013, ou mais recentes. Veja a seguir os novos recursos que chegarão aos dispositivos da empresa no segundo semestre deste ano.

Gestão de desempenho – O iOS 12 traz um novo modo de gestão de desempenho aos iPhones e iPads. iOS 12 permite um aumento repentino de performance, comunicando a necessidade rapidamente ao processador, mas ele é igualmente rápido para reduzir o desempenho e poupar a bateria do dispositivo. O iPhone 6, por exemplo, pode ter ganho de velocidade de 40% na abertura de apps com o iOS 12.

Notificações agrupadas – A Apple atendeu a um pedido antigo dos usuários de iPhones e iPads e passa agrupar notificações de um mesmo aplicativo na tela inicial do iOS 12. Isso permite se livrar de todas elas de uma vez rapidamente, ao mesmo tempo em que mantém, ao menos em parte, sua privacidade ao não mostrar todas as mensagens recebidas via WhatsApp, por exemplo.

Aplicativo Measure – A Apple tem um novo aplicativo para iPhones e iPads, o Measure. Ele serve para medir objetos do mundo real rapidamente, por meio da câmera do dispositivo. A fabricante promete precisão na medição.

Novo formato de arquivos – Um novo formato de arquivos foi criado pela Apple. O USDZ é um formato de conteúdos em realidade aumentada. A proposta é facilitar a criação de conteúdos interativos que usem essa tecnologia. A Apple fechou parcerias com empresas do ramo de desenvolvimento e criação, como a Adobe, que oferecerá suporte ao formato na Creative Cloud, sua suíte de produtividade.

Realidade aumentada – Com iOS 12, chega o ARkit 2. Esse novo kit de desenvolvimento visa melhorar os recursos de realidade aumentada que são usados por criadores de aplicativos.

Animoji e Memoji – Os Animojis fizeram a estreia no iPhone X. Esses avatares animados são feitos com base em características do rosto do usuário, que é analisado pela câmera frontal. Agora, novas animações chegarão ao iOS 12. Junto a eles, um novo recurso, parecido com o da Samsung no Galaxy S9, permite realizar uma análise do rosto do usuário para criar um avatar virtual com bastante semelhança com a vida real. Os detalhes podem ser ajustados manualmente e diferentes visuais podem ser aplicados aos seus bonequinhos. Mensagens em vídeo podem ser gravadas e enviadas aos seus amigos usando esse recurso.

CarPlay – Uma importante atualização da tecnologia que conecta iPhones a carros foi feita no iOS 12: Ela agora terá suporte para Waze, Google Maps e outros aplicativos de terceiros, não apenas os da Apple.

Videochamadas em grupo – Recurso de videochamadas entre iPhones, iPads e Macs, o Facetime ganhou suporte para conversar em grupo. Até 32 pessoas podem participar de uma mesma conversa. As imagens das pessoas ficam divididas na tela do dispositivo. Quando uma pessoa fala, sua imagem fica automaticamente maior. Os efeitos animados em tempo real dos Memojis acontecem durante as conversas, caso sejam ativados pelos usuários. As videochamadas são gratuitas, mas só podem acontecer entre aparelhos da Apple.

Recursos de gestão de uso – Uma nova função chamada tempo de tela ligada: mostra semanalmente quanto tempo você passou usando seu iPhone ou iPad. Esse recurso já estava disponível em outros aplicativos, como o Quality Time, mas agora chega como algo nativos aos usuários de aparelhos da Apple. O recurso pode ser usado para determinar o tempo que as crianças passarão em aplicativos ou no iPhone. Pode ser por categoria ou por app individual. É possível também escolher um período de tempo para você passar usando um determinado aplicativo. O recurso de tela ligada é multiplataforma, ou seja, funciona no iPhone e também no iPad.

Efeitos na câmera do Messages – O Messages também ganhou suporte a efeitos para fotos. Além de filtros à la Instagram, há também o recurso dos Memojis.