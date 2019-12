10 gadgets que valem a pena comprar nos EUA

São Paulo – Se você está interessado em comprar gadgets vendidos nos Estados Unidos, um levantamento exclusivo da startup Grabr feito para EXAME mostra dez boas opções com preços que vão de 442 reais a 5.486 reais.

Entre smartphones, a lista conta com opções como o Google Pixel 3A e o OnePlus 7, aparelhos que contam com sistema operacional Android.

Vale notar que produtos comprados no exterior podem não contar com garantia ou assistência técnica no Brasil.

O Grabr tem um aplicativo para celular que conecta viajantes a pessoas em comprar produtos em outros países. Desse modo, quem viaja pode ganhar dinheiro ao trazer produtos para os compradores. A empresa monetiza o negócio com um taxa nessa transação.

Confira a lista a seguir:

1. Pixel

Preço do produto: $299

Grabr: R$ 1.835

2. Homepod

Preço do produto: $299

Grabr: R$ 1.835

3. Oculus GO

Preço do produto: $149

Grabr: R$ 930

4. Fone Vista True

Preço do produto: $159

Grabr: R$ 992

5. Nintendo Switch

Preço do produto: $299

Grabr: R$ 1.835

6. Google Chromecast Ultra

Preço do produto: $69

Grabr: R$ 442

7. Microsoft Surface Laptop 3

Preço do produto: $999

Grabr: R$ 5.486

8. UBTech Mythical UnicornBot

Preço do produto: $119

Grabr: R$ 744

9. Android Phone OnePlus 7

Preço do produto: $424

Grabr: R$ 2.528

10. Fitbit Inspire

Preço do produto: $79

Grabr: R$ 506