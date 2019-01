10 funções pouco conhecidas dos fones de ouvido dos iPhones

São Paulo – Presentes nos iPhones 6, 6s e SE, os fones de ouvido EarPods contêm atalhos úteis para os usuários dos smartphones da Apple. Eles facilitam a vida na hora de atender a ligações, trocar de músicas ou ativar a Siri.

Confira a seguir dez funções pouco conhecidas dos fones de ouvido dos iPhones.

Iniciar a reprodução – No controle dos fones de ouvido, toque na parte central para iniciar ou pausar a reprodução das músicas do seu iPhone.

Pular uma música – Você pode optar por pular uma música que você não quer ouvir pressionando duas vezes seguidas o centro do controle dos fones.

Voltar uma música – Também é possível voltar para trás na sua lista de reprodução. Para isso, pressione o botão dos EarPods três vezes seguidas.

Atender a ligações – Se o iPhone tocar enquanto você estiver com os fones de ouvido conectados, basta pressionar o botão central para atender à ligação.

Ignorar chamadas – Se você não puder atender, pressione e segure o botão central dos EarPods por dois segundos.

Ativar a Siri – Para ativar a Siri, basta pressionar e segurar o botão dos fones por dois segundos.

Fotografar – Vai tirar uma foto? Faça isso com os EarPods. Basta apertar algum dos botões de volume.

Avançar em uma música – Para avançar em uma música, toque duas vezes no botão dos fones e segure-o na segunda vez. Isso vai acelerar a música que você está ouvindo. Então, basta encontrar o ponto da canção que você deseja.

Retroceder em uma música – O processo é semelhante ao de avançar, mas é preciso tocar três vezes no botão dos EarPods e segurá-lo na terceira vez.

Atender a uma segunda chamada – Se o iPhone tocar quando você já estiver em uma ligação, basta tocar no botão uma única vez para colocar a primeira chamada em espera e atender à segunda.

Após remover a entrada para fones de ouvido no iPhone 7, a Apple passou a vender separadamente os AirPods. Eles têm funcionamento similar ao dos EarPods, mas têm conexão Bluetooth e não são conectados por fios. Os antigos fones dos iPhones ainda podem ser usados com um adaptador que permite ligá-los à porta de energia Lightning dos smartphones. À venda na loja brasileira da Apple, os EarPods custam 224,10 reais.

