10 eletrônicos para dar de presente no Dia dos Namorados

São Paulo – Se você ainda não escolheu o presente de Dia dos Namorados (e não quer acabar comprando um buquê de flores em cima da hora), selecionamos alguns eletrônicos de boa qualidade como sugestões. Veja opções com preços de 349 a 5.200 mil reais.

Motorola One Vision

–

Preço: R$ 1.999

O Motorola One Vision é o smartphone mais novo da Motorola. Ele é um aparelho que busca reunir tudo que você realmente precisa por um preço – relativamente – acessível. Ele tem tela grande, longa duração de bateria e câmera traseira que gera o efeito de desfoque do fundo em retratos.

Galaxy Buds

–

Preço: R$ 999

Os fones de ouvido Galaxy Buds têm conexão Bluetooth e oferecem boa qualidade de reprodução sonora. Eles se parecem com os AirPods, da Apple, mas não ficam com pontas para fora da orelha. Portanto, são mais discretos e, de quebra, custam menos. Por serem Bluetooth, são compatíveis com qualquer dispositivo que tenha essa tecnologia.

Galaxy S10e

–

Preço: R$ 4.299

O Galaxy S10e, da Samsung, é a versão light da linha S10, que tem mais dois integrantes. Sua tela de 5,8 polegadas tem resolução Full HD+ e segue o padrão Infinity-O. Ou seja, a tela é ampla, sem botões físicos na parte interior e a câmera fica na tela. Sua câmera traseira e dupla e vem com lentes wide (tradicionais) – com abertura variável para fotografar bem no claro ou no escuro – e ultra-wide, que é ampla como a de uma câmera de ação GoPro.

iPhone Xr

–

Preço: A partir de R$ 5.199

O iPhone Xr é o modelo mais novo e acessível oferecido pela Apple. Ele tem o mesmo hardware que o iPhone Xs, exceto por diferenças na tela e nas câmeras. Ainda assim, ele é um dos melhores iPhones já criados – tanto é que a Apple até deixou de vender a geração passada, depois de apenas um ano, após o seu lançamento.

Powerbeats Pro

–

Preço: R$ 2.149

Os fones de ouvido Power Beats, da Beats by Dr. Dre, prometem boa qualidade sonora e longa duração de bateria – 9h de uso contínuo ou 24 horas, se considerado o tempo de recarga oferecido pelo estojo magnético que acompanha o produto. A empresa, que é subsidiária da Apple, vem com um chip H1 para miniaturizar a tecnologia sonora e evitar que você tenha que escolher entre fones pequenos ou com qualidade de som. Os fones têm baixo nível de distorção e amplitude de reprodução de frequências sonoras, o que permitem a reprodução de sons graves e agudos.

Smart TV Samsung RU 7100

–

Preço: R$ 2.499

Esse modelo de Smart TV é interessante porque reúne resolução 4K, preço acessível e suporte para o novo app da Apple TV, que permite ver filmes comprados no iTunes, a loja virtual do iPhone. Com tela de 43 polegadas, a RU7100 vem com o sistema Tizen, que tem aplicativos dos principais serviços de transmissão de vídeos online, como YouTube, Netflix, HBO Go e Amazon Prime Video.

LG Xboom Go

–

Preço: R$ 799

A caixa de som Bluetooth Xboom Go, da LG, é uma boa opção para quem gosta de ouvir música em qualquer lugar. Ele é portátil e compatível com qualquer smartphone, seja via Bluetooth ou P2.

Apple Watch Série 4

–

Preço: A partir de R$ 3.999

O Apple Watch Série 4 é o modelo mais novo do relógio inteligente da Apple. Ele oferece monitoramento de atividades físicas comuns em academias, como corridas, HITT, natação e aparelho elíptico; além de ter funções conectadas. Ele espelha notificações recebidas no iPhone (ele ainda não é compatível com smartphones com sistema Android) e também pode se conectar a redes Wi-Fi.

Chromecast 3

–

Preço: R$ 349

Quem conhece o Chromecast já sabe: ele é o dispositivo do Google feito para dar conectividade à sua TV. Ele permite que você veja vídeos de serviços como YouTube e Netflix na sua televisão, mesmo que ela não seja uma Smart TV. Basta que ela tenha uma porta HDMI. O smartphone, Android ou iPhone, funciona como controle remoto. Essa terceira geração do aparelho permite a reprodução de conteúdos com resolução máxima de 1080p (Full HD) com 60 quadros por segundo.

LG G7

–

Preço: R$ 2.699

O LG G7 ThinQ é o celular topo de linha da LG para 2018. Assim como o iPhone Xs, o Motorola One e o Asus Zenfone 5, ele tem tela ampla com um recorte preto na parte superior central, componente chamado de notch nos Estados Unidos. O aparelho tem uma integração nativa com o Google Assistente, o rival da Siri que funciona em smartphones Android. Ele se sai bem em fotos tiradas com boa iluminação e oferece duração de bateria razoável para o dia a dia.