10 atividades gratuitas da Campus Party 2019

São Paulo – O evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo Campus Party Brasil 2019 acontece nesta semana em São Paulo e contará com atividades gratuitas na área chamada Open Campus, que fica no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista.

A partir de 13 de fevereiro, será possível acompanhar uma etapa do campeonato brasileiro de drones, bem como uma batalha de drones com participação do público.

O Marker Space será um espaço para promover criações de eletrônicos, prototipação, O local terá a apresentação do reality Show Batalha Makers Brasil, da Discovery, e também o primeiro encontro com a Rede FabLab Brasil, que fará workshops gratuitos.

O empreendedorismo também tem espaço na área Startup & Makers, que contará com palestras gratuitas para empresas iniciantes e em fase de crescimento. Quem quiser também poderá conhecer as iniciativas de negócios de 140 startups de diversos segmentos.

Para estimular o empreendedorismo em times, uma atividade gratuita acontecerá na Open Campus. Chamada F1 in School, os participantes formaram equipes e simulam as etapas de constituição de uma microempresa.

Junto ao Centro Paula Souza, a Campus terá uma área chamada RobotiCampus, na Open Campus. Serão apresentados projetos de robótica. É aqui que acontecerá um dos eventos mais conhecidos do evento: a batalha de robôs.

Em parceria com a eRabbit, a Campus Party Brasil 12 terá a sua primeira etapa da sua liga amadora de eSports, com os jogos Counter-Strike: Global Offensive, Dota2 e Artifact.

O evento terá ainda um ônibus de coleta de lixo eletrônico, uma iniciativa em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Iniciada em Salvador no ano passado, a aliança já foi responsável pela coleta de 58 toneladas de eletrônicos.

Haverá ainda palestras de orientação profissional, exposição Donas da Rua (iniciativa da Mauricio de Sousa Produções), simuladores de F1 e um concurso musical com bandas amadoras.