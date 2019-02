10 apps para economizar no dia a dia

9/12 (Reprodução)

Seguindo a mesma ideia do app anterior, o Passa Régua ajuda na hora de rachar a conta no bar, restaurante ou pizzaria. Com visual de cupom fiscal, o aplicativo é mais “justo”, e separa as pessoas que consumiram bebidas das que não tomaram nada. Feita a divisão, basta informar quanto foi gasto com refrigerantes e cervejas, por exemplo, e o valor total da conta – para separar, o app dá acesso fácil à calculadora do aparelho. Preenchidos os campos, aperte “Dividir Conta” para conferir, logo abaixo, quanto cada pessoa terá que pagar. O app ainda ajuda os menos sóbrios a encontrarem um ponto de táxi próximo ao estabelecimento – toque no ícone com o carro amarelo para que o Passa Régua faça a busca e encontre até o número do telefone do taxista. [Baixe o Passa Régua para Android pelo Downloads INFO]