10 apps de viagem para baixar no Android e no iPhone

São Paulo – Nessa época do ano, muitas pessoas estão procurando novos destinos para viajar e expandir sua bagagem cultural.

Pensando nisso, selecionamos 10 aplicativos para smartphones Android e iPhone que podem ajudar na escolha de novos locais para explorar, na parte financeira e com dicas de restaurantes, vida noturna e mais.

Confira nossa seleção:

TripAdvisor

Grátis, em português, para Android e iPhone

Com esse aplicativo, os usuários conseguem descobrir pontos turísticos, shows, eventos, restaurantes e passeios culturais mais procurados pelos turistas durante o mês escolhido para a viagem. Além disso, também é possível receber dicas de outros viajantes e guias turísticos, reservar hotéis e acomodações e procurar passagens de avião.

O aplicativo também sugere localizações dependendo do que o usuário deseja fazer, ou seja, é possível buscar por uma atividade — como esquiar ou pescar — e analisar as melhores sugestões de viagem.

Mark O’Travel

Grátis, em português, para Android e iPhone

Esse aplicativo é voltado para quem gosta de organizar as viagens: ele permite que o usuário marque no mapa quais locais já visitou, além de importar para o app fotos de viagens. É possível listar os países por continente ou categorias — países visitados e países não visitados.

Além disso, o Mark O’Travel disponibiliza estatísticas para que o indivíduo possa ver, em porcentagem, qual área dos continentes ele mais visitou. Também é possível decidir quais países aparecem na contagem do mapa, já que o aplicativo possui categorias como: países membros da ONU, territórios em disputa e mais.

MAPS.ME

Grátis (com compras dentro do aplicativo), em português, para Android e iPhone

Esse app é ideal para os viajantes que preferem utilizar mapas no celular — e sem o gasto extra dos dados celulares para internet no exterior. Com o MAPS.ME, os usuários podem escolher mapas de diversas localizações e baixá-los para que sejam acessados de maneira offline.

Nem todos os mapas, porém, são gratuitos: o aplicativo divide os mapas entre os pagos, que fazem parte da categoria profissional, os guias gerais e as amostras grátis.

Airbnb

Grátis, em português, para Android e iPhone

Esse aplicativo é uma alternativa para usuários que, ao viajar, preferem se hospedar na casa de moradores locais ou albergues.

Além dos preços serem mais baratos, muitos viajantes optam por essas acomodações por possibilitar um contato maior e mais pessoal com os habitantes locais. Diretamente no Airbnb, é possível reservar a acomodação e conversar com os anfitriões diretamente.

Monefy

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Uma das principais preocupações dos viajantes é o dinheiro: e acompanhar e medir os gastos, especialmente em um local ainda não explorado, não é uma tarefa tão simples. Com o Monefy, usuários conseguem registrar suas despesas de forma simples e rápida, apenas adicionando o valor que gastou com determinada atividade.

Entre diversos recursos, o app disponibiliza um gráfico informativo com os gastos do usuário, suporte a moedas de diversos países e uma calculadora embutida, além de uma sincronização com contas do Google.

AroundMe

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Com o AroundMe, usuários podem explorar diversos estabelecimentos que estão próximos de sua acomodação — basta permitir que o app tenha acesso a sua localização.

Feito isso, dá para explorar bancos, cafés, hospitais, cinemas, hotéis, farmácias e muito mais, e ver o caminho até o estabelecimento com a ajuda de um mapa interno.

XE Currency

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Por meio deste aplicativo, usuários podem verificar as taxas de câmbio do mundo inteiro, comparar preços e realizar transferências para qualquer país de forma gratuita — basta criar uma conta no aplicativo.

No app dá para acompanhar as taxas de câmbio de até 10 moedas por vez, ter acesso aos gráficos de comparação dos últimos 10 anos e converter moedas com a calculadora interna.

Hostelworld

Grátis, em português, para Android e iPhone

Com objetivos parecidos com o do Airbnb, o aplicativo Hostelworld permite que os usuários pesquisem por hostels e pousadas em mais de 100 países.

A reserva é feita diretamente pelo aplicativo, e os usuários podem escolher entre dormitórios compartilhados ou quartos individuais, além de conhecer turistas que estejam indo para a mesma região.

Outro ponto é que as reservas feitas pelo aplicativo são isentas de taxas e é possível observar os comentários de todos os viajantes que já passaram pela acomodação desejada.

PackPoint

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Para algumas pessoas, arrumar as malas pode ser um estresse — e é comum que um ou outro item importante seja deixado para trás.

Com o PackPoint, o usuário consegue ver listas personalizadas do que necessita para cada viagem, com base em gênero e nas atividades que irá realizar no local. A temperatura do local nos dias escolhidos também é levada em conta pelo aplicativo, e os documentos necessários de acordo com a lei de cada país de destino.

FlightAware

Grátis, em português, para Android e iPhone

Para facilitar a procura de vôos, o FlightAware reúne informações de viagens comerciais das mais diversas companhias aéreas, como partida, conexão, estado de voo, atrasos e cancelamentos.

O usuário ainda consegue procurar informações sobre vôos específicos e receber notificações sobre suas viagens e aeroportos do mundo inteiro.