10 aplicativos para lidar com a pandemia de coronavírus

São Paulo – O novo coronavírus (Covid-19) é uma pandemia, ou seja, uma doença contagiosa que se espalha por diversos país, incluindo o Brasil. Diante desse contexto, empresas estão liberando funcionários para trabalhar de casa e há pessoas em quarentena que não devem sair de casa para evitar a contaminação de mais indivíduos. Confira, a seguir, alguns aplicativos importantes para ter no celular durante a crise do coronavírus no Brasil.

Coronavírus – SUS

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo Coronavírus – SUS foi lançado no começo do mês pelo Ministério da Saúde. Gratuito, ele traz informações sobre a doença, ajuda a combater a disseminação de notícias falsas e oferece dicas de prevenção e identificação de sintomas. O app conta ainda com mapas de unidades de saúde para que as pessoas que tenham tido contato com indivíduos infectados com o Covid-19 saibam aonde ir.

Symptomate

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Symptomate é um aplicativo que ajuda a analisar seus sintomas para saber qual doença você tem. Após uma espécie de entrevista feita por meio de questões de múltipla escolha, ele determina se você deve ou não procurar atenção médica e, ainda, sugere alguns dos diagnósticos mais prováveis. Em tempos de Covid-19, o aplicativo pode ser útil para verificar em uma plataforma digital validada por médicos os sintomas que um indivíduo apresenta.

Rappi

Grátis (compras pagas), em português, para Android e iPhone

O Rappi é um aplicativo de entregas. Ele permite fazer compras via app em supermercados próximos, farmácias ou mesmo lojas de artigos para pets. Ele permite, ainda, entregas de qualquer coisas, como um carteira que você esqueceu na casa do namorado (a), por exemplo. O app cobra pelas entregas e pelo serviço, então, é importante ficar de olho no extrato antes de autorizar a compra, que pode ser paga via cartão de crédito ou cartões de benefícios.

Udemy

Grátis (com cursos pagos), em português, para Android e iPhone

Para estudar sem sair de casa, os cursos online são a opção. O aplicativo Udemy oferece cursos de todos os temas, desde Excel básico, marketing ou até mesmo programação em Python. Os preços variam em períodos promocionais, chegando a 20 reais por curso. O usuário recebe um certificado de conclusão via e-mail ao fim de cada curso online realizado no Udemy.

Zoom Video Communications

Gratuito para testar, em português, para Android e iPhone

O Zoom Video Communications é um serviço de videoconferência para fazer reuniões corporativas via internet. A empresa disparou na bolsa americana desde o começo do ano e suas ações chegaram a subir 60%. A empresa americana responsável pelo app tem planos para pequenas, médias e grandes empresas que custam a partir de 20 dólares.

Microsoft Teams

Feito para empresas, em português, para Android e iPhone

O Microsoft Teams é um programa de bate-papo e colaboração online que faz parte do pacote Office 365. Ele permite que funcionários de uma mesma empresa se comuniquem em tempo real. Além de versão online, ele tem também aplicativo para smartphones. O Teams viabiliza a troca de arquivos e ligações entre membros de uma mesma empresa, além de ter integração com o calendário do Office para facilitar o agendamento de compromissos.

Google Drive

Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone

O Google Drive é o serviço de computação em nuvem do Google. Disponível tanto para pessoas físicas quanto para empresas, o site e o aplicativo do serviço permitem a troca de arquivos de todos os tamanhos, mas é especialmente útil para aqueles que têm mais de 100 megabytes. Com o envio de um link, o destinatário pode baixar o arquivo em seu computador ou celular.

TeamViewer

Grátis (com versão paga), em português, para Android e iPhone

O Team Viewer é um aplicativo de acesso remoto. Se você, por exemplo, deixou algum arquivo importante em outro computador que já tem o seu app instalado, você pode controla-lo via PC ou smartphone. É possível não apenas usar a máquina à distância, como também compartilhar arquivos com você mesmo.

Tide

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

A técnica pomodoro de produtividade é uma das mais comuns no mercado de trabalho. Ela propõe concentração máxima durante 25 minutos, seguida por 5 minutos de descanso. O aplicativo de bem-estar Tide funciona como um cronômetro para a sua produtividade, o que pode ser especialmente importante para quem não consegue se concentrar ao trabalhar de casa. Ele também tem sons relaxantes para ajudar a manter o foco no trabalho. Em outros modos de uso disponíveis no app, é possível monitorar a movimentação durante o sono ou mesmo tirar alguns minutos para meditar.

Trello

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Trello é um aplicativo que se baseia em metodologias ágeis. Ele tem um sistema de cartões que podem ser motivos para diferentes colunas. A ideia é que você preencha os cartões com tarefas e os mova para outras colunas quando estiverem em produção, em aprovação ou concluídas. Esse método de trabalho é comum em equipes de TI, que, muitas vezes, usam posts-its colados em lousas. O Trello pode ser usado tanto para gerenciar a produtividade de uma equipe de funcionários quanto do próprio trabalho.