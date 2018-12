Bancos leiloam 250 imóveis com descontos de até 49%

São Paulo – A Zukerman vai leiloar mais de 250 imóveis que pertencem a bancos. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais, ocupados e desocupados. Os bens estão localizados em diversas partes do Brasil.

Do total, 140 lotes são vendidos pelo Banco Santander, mas há também imóveis de bancos como Itaú, Bradesco, Inter, Pan, entre outros.

Os descontos chegam a 49% do valor de mercado, e o pagamento pode ser à vista ou parcelado e até financiado, dependendo do lote escolhido.

Um exemplo de imóvel com o desconto máximo é uma casa no bairro Cidade Planejada II, na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O lance mínimo do leilão é de 131 mil reais, mas o imóvel é avaliado em 225,7 mil reais. O terreno tem 250 metros quadrados e a área construída da casa é de 210,53 metros quadrados.

O desconto médio dos imóveis leiloados é de 43%. Um exemplo é um apartamento em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. O valor de avaliação do imóvel é de 2,18 milhões de reais, mas o lance mínimo é de 1,26 milhões de reais. O imóvel tem área privativa de 411,6 metros quadrados e área construída de 640,8 metros quadrados.

Até o dia 2 não há leilões marcados na plataforma, mas as oportunidades de janeiro já estão disponíveis no site para análise dos interessados.

Para participar da negociação e oferecer lances, é necessário se cadastrar no site da Zukerman e seguir o passo a passo indicado. Depois de habilitado, basta acessar a plataforma online da empresa e participar do leilão no lote desejado.