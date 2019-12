XP cria fundos para investimentos em ações da XP Inc. na Nasdaq

São Paulo – A XP Asset Management lança, nesta quarta-feira (11), dois novos fundos de investimento para atender a demanda de brasileiros interessados em um fundo de investimento com exposição às ações da XP Inc., que abriu capital na bolsa de valores Nasdaq, nos Estados Unidos.

Com aplicação inicial de 500 reais, a iniciativa é uma forma de facilitar o acesso as ações da empresa na bolsa norte-americana, com proteção à variação do dólar (hedge cambial da ação) e com custo reduzido.

A oferta de fundos chega para suprir a impossibilidade de investidores brasileiros investirem diretamente em ações na Nasdaq, sem que possuam conta em uma corretora norte-americana.

Os fundos utilizarão estratégia passiva com exposição às ações da XP Inc. negociadas na Nasdaq. nos Estados Unidos.

Os fundos não participarão do processo de bookbuilding do IPO, sendo que a compra das ações da XP Inc. pelos fundos será realizada exclusivamente no mercado secundário após o encerramento da oferta, em, no mínimo, dois dias após o início das negociações.

O agendamento para as aplicações dos interessados está aberto a partir de hoje, com liquidação prevista para sexta-feira (14).

Trend XP Inc FIC FIA IE

Fundo para investidores com perfil Qualificado (que tenham mais de 1 milhão de reais em aplicações): investe 100% nas ações da XP Inc listadas na Nasdaq, com proteção à variação do dólar

Aplicação Mínima: 500 reais

Cotização de Resgate: D+5

Liquidação de Regate: D+3

Taxa de Administração: 0,05% a.a.

Taxa de performance: não tem

Trend XP Inc Balanceado FIC FIM

Fundo aberto para em investidores em geral: aloca 20% nas ações da XP Inc listadas na Nasdaq, com proteção à variação do dólar e 80% no Trend Pós-Fixado Master FIRF Simples

Aplicação Mínima: 500 reais

Cotização de Resgate: D+5

Liquidação de Resgate: D+3

Taxa de Administração: 0,05% a.a.

Taxa de performance: não tem

Os fundos serão distribuídos exclusivamente para clientes da XP Investimentos e da Rico. Para quem ainda não é cliente, basta abrir uma conta gratuitamente.

Alternativa

O fundo da gestora independente Vitreo, chamado Exponencial, irá investir 100% da carteira em papéis da XP no exterior quando as ações começarem a ser negociadas na Nasdaq. Voltado para investidores qualificados, vai cobrar apenas taxa de administração, de 0,07%.

A gestora também criou um fundo que investe 20% do seu patrimônio no Exponencial e o restante em fundos DI com taxa zero. Chamado Exponencial Light, ele é voltado para investidores em geral e cobra taxa de administração de 0,056%.

Lançados na semana passada, a gestora iria cobrar uma taxa de 10% sobre o resultado do fundo para qualificados que excedesse o CDI ou o Ibovespa, o que fosse maior. Mas recebeu algumas críticas do mercado de que era “caro” para o que oferecia. Agora, passou a cobrar apenas taxa de administração, de 0,07%. Ou seja, setenta centavos para cada mil reais investidos ao ano. A taxa remunera o banco administrador do fundo, o Santander.

O Exponencial já atraiu cerca de cinco mil cotistas e 70 milhões de reais.