Voo atrasou, cancelou ou lotou? Sites ajudam a conseguir uma indenização

São Paulo – Vai viajar no feriado de Carnaval? É bom saber que existe pelo menos uma dezena de sites no Brasil que buscam defender os direitos dos consumidores em caso de voos cancelados ou atrasados, bagagem extraviada e overbooking, O resultado? Indenizações que podem variar entre 2 mil reais e 12 mil reais, em média.

Quick Brasil, Liberfly e Resolvvi, entre outros, mediam um acordo com as companhias aéreas quando há infrações. São, geralmente, casos de cancelamento ou overbooking no qual o passageiro teve uma clara perda material (perdeu passagens aéreas de conexões) ou moral (perdeu um compromisso importante). Em casos de bagagem extraviada, é possível pedir indenização caso o contratempo tenha gerado gastos adicionais, como compra de produtos necessários para o bem-estar do passageiro no destino.

As indenizações também são buscadas em casos de atrasos de mais de quatro horas ou até atrasos menores nos quais a empresa não tenha cumprido as suas obrigações. Pelas regras definidas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), atrasos de mais de uma hora de voos obrigam a companhia aérea a oferecer wifi e linhas de telefone aos passageiros. Em atrasos de mais de duas horas, são obrigadas a fornecer um voucher de alimentação ou lanches e bebidas. Atrasos a partir de quatro horas demandam acomodação ou hospedagem e transporte. Em atrasos de mais de quatro horas, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além de assistência material, opções de reacomodação ou reembolso.

Segundo Bruno Arruda, da Resolvvi, qualquer caso de atraso, perda de conexão, cancelamento e overbooking que a companhia aérea tenha notificado o passageiro menos que 72 horas antes do embarque e tenha feito com que ele chegue quatro horas depois ou mais em seu destino final são passíveis de indenização. “Em casos de extravio de bagagem, qualquer caso em que a bagagem tenha ficado três dias ou mais extraviada”.

Na Resolvvi, a média dos valores de indenização é de 3,5 mil reais. “O máximo que observamos foi um caso no qual o passageiro foi indenizado em 40 mil reais. Já o mínimo foi um caso em que o cliente aceitou um acordo de mil reais. O que define um valor maior é o quanto de transtorno o passageiro sofreu, se teve vários gastos extras, perdeu algum compromisso importante, não recebeu nenhuma acomodação da companhia aérea, estava acompanhado de crianças ou possuía condições de saúdes especiais, como problemas de coluna”.

Como funciona

O passageiro envia detalhes sobre o seu caso por chat online, e-mail ou telefone, anexando fotos de documentos.

As informações passarão por uma triagem, que pode ter o auxílio de tecnologias de inteligência artificial. Essa análise verifica se o pedido de indenização é válido a partir de um curto questionário.

Para os casos de voo atrasado, voo cancelado, perda de conexão ou overbooking, é necessário algum comprovante de que o passageiro embarcou ou embarcaria no voo, diz Arruda, da Resolvvi, . “Uma foto do cartão de embarque ou um “print” do e-mail de compra ou de check-in do voo já é o suficiente para comprovar que o passageiro foi lesado”. Já em casos de extravio de bagagem, é necessário que o cliente possua o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), feito de forma simples pelo passageiro no aeroporto.

Provas adicionais, como comprovantes de gastos extras, declarações escritas fornecidas pela companhia aérea, comprovante de perda de compromisso por conta do problema, comprovante de situação de saúde especial (problemas de coluna, deficiência física, gravidez, dentre outros), são evidências de que o passageiro sofreu um dano moral maior. Portanto, a indenização a ser recebida possivelmente será maior.

Comodidade tem preço

Geralmente, os sites cobram de 20% a 30% do valor recebido como indenização. Caso o passageiro não conseguir ser indenizado, não precisa pagar pelo serviço.

indenização vale para voos antigos

Não sabia dos seus direitos quando passou por problemas com a companhia aérea? Os sites também buscam indenização para casos antigos, registrados em até três anos,

Para ajudar o cliente a identificar esses casos, a Resolvvi oferece um scanner no qual procura voos passíveis de indenização na caixa de e-mail dos clientes. Atualmente o serviço está em versão Beta, funcionando apenas para voos nacionais e para o Gmail.

Alerta

Por mais que os valores que o passageiro possa receber podem ser maiores na justiça, a ideia do serviço é procurar uma solução extrajudicial.

Isso porque os sites não podem, por lei, “judicializar” o serviço. “Não somos um serviço jurídico. Conseguimos indenizações em acordo na maioria dos casos. Caso a gente não consiga, apenas indicamos serviços terceirizados”, diz André Tomasi, head de marketing da Liberfly. “O consumidor precisa ficar atento: se o site insistir na via judicial, está em desacordo com a lei”.