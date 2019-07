Volkswagen Polo ou Fiat Argo? Veja qual carro desvaloriza menos

Um levantamento feito pela KBB Brasil mostrou que o Volkswagen Polo é um carro que tende a se desvalorizar menos que o concorrente Fiat Argo. Enquanto as diferentes versões do Polo, marca que está no mercado desde os anos 1970, perdem, em média, 4,1% de seu valor, a desvalorização média do Argo, aposta da Fiat depois que deixou de fabricar o Palio, é de 8,9%.

Para fazer a comparação entre dois dos principais modelos de hatchback vendidos atualmente, a KBB analisou o comportamento dos preços de oito versões do Fiat Argo e de quatro do Volkswagen Polo, considerando diferentes motores e opções com e sem câmbio automático, por exemplo.

Embora, na média, as variedades do Polo tenham apresentado a menor taxa de desvalorização, o carro que menos perde valor é um Argo: o Fiat Argo Precision 1.8 16V Flex automático, com desvalorização de 1,42%.

Ele é seguido, na lista, pelas versões automáticas do Polo Comfortline 200 TSI Flex, com desvalorização de 2,21%, e Highline 200 TSI Flex, com perda de 4,23%.

Na outra ponta, o Fiat Argo Drive 1.3 8V GSR, único da lista com embreagem automática, foi o que perdeu mais valor, com desvalorização de 16,5%.

Para fazer o estudo, a KBB utiliza o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

É diferente da depreciação, medida comum entre quem olha para carros usados, que compara a evolução do valor do veículo zero quilômetro em um período determinado em relação ao seu valor atual residual, considerado um mesmo modelo e ano de fabricação.

Confira abaixo a relação das versões do Volkswagen Polo e o Fiat Argo que menos desvalorizam: