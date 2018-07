Você já pode consultar valor do PIS/Pasep a receber com reajuste de 8,97%

São Paulo – A partir desta segunda-feira (16), quem ainda não sacou o dinheiro do PIS/Pasep pode consultar o saldo a receber com reajuste de 8,9741%. A próxima etapa de saques começa no dia 8 de agosto, para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil de todas as idades, e no dia 14 de agosto, para quem não é cliente de nenhum dos dois bancos.

Quem já sacou as cotas do fundo não recebeu a correção. O valor médio a ser pago é de 1.375 reais por cotista. Assim, quem sacar a partir de agosto receberá 1.498 reais, em média.

Trabalhadores do setor privado podem saber o valor do PIS que têm direito a receber no site da Caixa, com o número do CPF ou o número do NIS. Também podem consultar o saldo pelo telefone 0800-7260-207, nas agências bancárias ou nos caixas eletrônicos, com o Cartão Cidadão.

Servidores públicos podem consultar o saldo do Pasep no site do Banco do Brasil, com o número do CPF ou o número de inscrição do Pasep e a data de nascimento.

Tem direito ao dinheiro quem trabalhou com carteira assinada e contribuiu para o PIS ou para o Pasep até 4 de outubro de 1988, que ainda não resgatou todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data não tem saldo para resgatar.

Quem tem menos de 60 anos pode sacar o dinheiro só até o dia 28 de setembro. Quem tem a partir de 60 anos, invalidez ou alguma doença grave ou quem é herdeiro de cotista poderá resgatar o dinheiro a qualquer momento.

Ao todo, 57 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a medida provisória que liberou o resgate das cotas do PIS/Pasep. Com a liberação de cotistas de todas as idades para sacar o fundo, o governo espera que os saques aumentem.