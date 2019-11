Vitreo lança fundo de cannabis legal com investimento mínimo de R$ 5 mil

São Paulo – A Vitreo lança nesta terça-feira (19) o fundo Canabidiol Light, o segundo produto do portfólio da gestora voltado para o mercado de cannabis legal. Com 0,4% de taxa de administração, o investimento mínimo é de 5 mil reais.

Ao todo, 20% do Fundo de Investimento em Cotas (FIC) será aplicado no fundo Vitreo Canabidiol FIA IE, composto por ações e ETFs de empresas americanas e canadenses que fazem parte do mercado de cannabis legal desenvolvendo medicamentos, e 80% em Tesouro Selic. O prazo médio de resgate de recursos do fundo é de 12 dias, a aplicação não cobra taxa de performance e seu risco é considerado moderado.

O imposto de renda que incide no Canabidiol Light é o mesmo dos investimentos de renda fixa, pois segue a tabela de tributação regressiva. Nela, as alíquotas diminuem com o passar do tempo, variando de 22,5% (até 180 dias) até 15% (acima de 720 dias).

Por se tratar de um fundo multimercado, o Canabidiol Light está sujeito ao come-cotas, o recolhimento antecipado do Imposto de Renda. A alíquota incidente é de 15% sobre o rendimento acumulado entre um período e outro. Este recolhimento acontece semestralmente, mais especificamente no último dia útil dos meses de Maio e Novembro.

A novidade foi criado sucesso do fundo Vitreo Canabidiol FIA IE, aberto em outubro, voltado para investidores qualificados, com 1 milhão de reais para investir. O fundo captou 20 milhões de reais nas duas primeiras semanas desde o lançamento e ainda abriu as portas para os brasileiros investirem em empresas do segmento. De acordo com projeções da Euromonitor, o setor movimentou 12 bilhões de dólares em 2018.

Fundada em outubro de 2018, a Vitreo tem entre seus sócios Patrick O’Grady, Alexandre Aoude, Paulo Lemann e George Wachsmann. Com uma média de 15 milhões de reais de captação diária (somando todos os produtos do portfólio), a Vitreo já tem 2,65 bilhões de reais sob gestão com um ano em operação.