Viaje na classe executiva por menos que na classe econômica

Em companhias aéreas como Emirates e Singapore, você precisa reservar luxuosas cabines de primeira classe para ter acesso a suítes fechadas, refeições personalizadas e pijamas de marcas famosas. Em outras, essas vantagens exclusivas estão disponíveis um degrau abaixo, na classe executiva.

Companhias aéreas como Qatar Airways e Delta estão instalando assentos estilo suíte de última geração nessa categoria; American e United mimam os passageiros com roupas de cama estilo de hotel; e outras, como Air France e Japan Airlines, oferecem cardápios criados por chefs de renome local.

Às vezes, esse nível de serviço é refletido no custo da passagem aérea, e uma viagem transoceânica na classe executiva chega a US$ 10.000 em alguns casos. Mas, se você tiver milhas de companhias aéreas ou pontos de cartão de crédito que possam ser transferidos para programas de passageiros frequentes, é possível reservar essas passagens por um valor menor que o custo de um assento na classe econômica. Veja como fazer isso para algumas das melhores cabines de classe executiva nos céus.

1. American Airlines

Por que experimentar: Além de ter aprimorado suas comodidades, adicionando luxuosas roupas de cama Casper e cardápios elaborados pela chef Maneet Chauhan, vencedora do prêmio James Beard, a American também fez um bom trabalho na padronização de cabines premium em sua frota de longa distância. Isso significa que, apesar de pequenas variações, como assentos virados para trás nas aeronaves Boeing 787-8 e em algumas 777-200, você quase sempre terá acesso direto ao corredor, muita privacidade (com um assento de 66 ou 68 centímetros) e poltronas reclináveis que se transformam em camas de 2 metros de comprimento.

Como reservar por menos: as milhas American AAdvantage são a melhor opção (e praticamente a única) neste caso. A quantidade necessária depende de seu destino: custa 57.500 viajar dos EUA para a Europa ou para a América do Sul e até 80.000 para sair dos EUA e chegar ao Pacífico Sul ou à Austrália.

2. Japan Airlines

Por que experimentar: A Apex Suite, uma cabine padronizada de classe executiva, pode ser comprada e instalada por qualquer companhia aérea. Apesar dessa praticidade – e do extremo conforto que ela oferece aos passageiros, com divisórias de privacidade entre poltronas, sistema de entretenimento de ponta e um layout de cabine escalonado -, poucas companhias aéreas as adotaram. Elas estão presentes na maioria dos aviões de longa distância da Japan Airlines Boeing 777-300ER e Boeing 787-9 Dreamliners; a companhia aprimorou o design padrão da Apex com colchões Airweave e cardápios elaborados por famosos chefs japoneses.

Como reservar por menos: o programa Mileage Bank da JAL é um parceiro de transferência do Starwood Preferred Guest e cobra apenas de 85.000 a 100.000 milhas por uma viagem de ida e volta dos EUA para o Japão. O custo é superior – 60.000 milhas cada trecho – para reservar através de parceiros, como a American e a Alaska Airlines.

3. Air France

Por que experimentar: elas não são novinhas em folha – a unidade Air France, da Air France-KLM, apresentou seus assentos mais recentes em 2014 -, mas as poltronas completamente reclináveis de cor azul, branca e vermelha oferecem uma experiência realmente francesa em todo o trajeto. Os passageiros ganham kits com produtos Clarins e fones de ouvido com cancelamento de ruído, e as refeições são elaboradas por chefs parisienses famosos, como o vencedor do Bocuse d’Or, Michel Roth.

Como reservar por menos: Flying Blue, o programa de milhagem da Air France e da KLM, apresentou recentemente preços dinâmicos em bilhetes-prêmio, portanto os valores de resgate mudam constantemente. Compare as tarifas com as dos parceiros de transferência American Express Membership Rewards, Chase Ultimate Rewards, Citi ThankYou Rewards e Starwood Preferred Guest para encontrar a melhor oferta.