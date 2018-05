Viajar semanas antes das férias de julho rende desconto de até 50%

São Paulo – Quem pretende viajar para o exterior em julho pode conseguir um bom desconto caso decida antecipar a viagem em uma ou duas semanas antes do mês de férias escolares. É o que mostra uma pesquisa do buscador de voos Viajala, com base nos preços de algumas das rotas internacionais mais buscadas pelos usuários do site.

O site analisou os preços encontrados em abril para voos em junho e julho, com saída de São Paulo na primeira quinzena e retorno na segunda quinzena de cada mês. Foram analisados destinos como Miami, nos Estados Unidos; Toronto, no Canadá; Lima, no Peru; Madri, na Espanha; e Joanesburgo, na África do Sul.

Como resultado, o usuário que comprar uma passagem para qualquer desses destinos algumas semanas antes de julho encontrará um desconto de até 50% em comparação ao preço que pagaria nas mesmas rotas no mês de férias escolares.

Quem quer descansar na Flórida, por exemplo, e escolhe fazer uma viagem para Miami em junho, comprando hoje, paga um preço médio de 2.140 reais pela passagem de ida e volta em diversas combinações de datas, além de opções mais em conta, por menos de 1,9 mil reais. Já em julho, nas férias, o preço mais baixo disponível aumenta em cerca de 1 mil reais.

O mesmo acontece com os voos de São Paulo a Lima, no Peru: a média de preço para viajar em junho é de cerca de 1.370 reais. Em julho, o valor sobe 53% e o preço médio passa a ser de cerca de 2,1 mil reais. Ou seja. quem antecipar a viagem para o destino pode economizar pelo menos 700 reais. Julho também é alta temporada em Cusco e Machu Picchu, já que no inverno peruano não chove e a visita à cidade Inca fica mais agradável. Mas maio e junho também são meses secos, comenta o diretor do Viajala no Brasil, Eduardo Martins.

Na Europa, em voos de São Paulo a Madri, quem voa em junho pode economizar mais de 1,5 mil reais. O preço médio das passagens, que é de cerca de 3,3 mil reais em junho, sobe para 5,3 mil reais em julho.

Voos para o Canadá, cujos preços vêm oscilando esse ano por conta de promoções, registraram uma alteração ainda maior. Enquanto a média de preço para voos entre São Paulo e Toronto em maio e junho fica em 2 mil reais, a média para julho sobe para 4 mil reais. Ou seja, o viajante que consegue antecipar as férias pode pagar metade do valor que pagaria em julho.

Quem busca destinos alternativos, como Joanesburgo, na África do Sul, também vai encontrar uma variação alta. Segundo a pesquisa, é possível escolher várias datas para voar em maio ou junho por cerca de 1,6 mil ida e volta. Já em julho o preço médio dos bilhetes sobe de 1.830 reais para 3,3 mil reais. Julho é alta temporada para fazer safári no destino, já que o clima fica mais ameno e a vegetação mais esparsa, o que permite avistar melhor os animais. Mas em junho, o clima é quase o mesmo, explica Martins.

Alta temporada no Brasil e no exterior impulsiona preços

O boom dos preços de julho não se concentra nas passagens nacionais por conta das férias escolares. Os voos internacionais são tão ou mais afetados, explica o diretor do Viajala no Brasil. O executivo lembra que o mês faz parte da alta temporada na Europa e nos Estados Unidos. Além de julho ser verão nos países do hemisfério norte, também é um período de férias escolares.

Mesmo que as condições climáticas do destino já sejam favoráveis em junho, os preços de passagens aéreas sobem mais a partir de 1º de julho. Ou seja, antecipar a viagem é decisivo para economizar, recomenda Martins. “Adiantar a data das férias, mesmo que em uma ou duas semanas, exige flexibilidade do viajante. Infelizmente, não é uma situação que possa ser aplicada a todo mundo, mas quem tem essa possibilidade deve pensar nisso antes de programar sua saída”.