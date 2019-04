Viajantes gastam 3% a mais com hospedagem em 2018

São Paulo — Apesar da alta taxa de desemprego e crise econômica, as pessoas continuam viajando no país e no mundo, e pagando mais.

Segundo o estudo Hotel Price Index, da empresa Hoteis.com, realizado a partir das reservas feitas em centenas de milhares de estabelecimentos agregados mundialmente na plataforma online, em 2018 a população mundial gastou cerca de 3% a mais no valor de acomodações em hotéis.

O valor da diária para brasileiros em destinos dentro do país também subiu 3% de 2017 para 2018. Já os visitantes internacionais pagaram para se hospedar no Brasil uma média de 317 reais por dia, aumento de 7%.

“Vimos crescimento neste ano apesar de muitos desafios políticos e desastres naturais, o que mostra que a indústria não dá sinais de desaceleração”, diz Marwan Badran, gerente geral da Hoteis.com para a América Latina.

Entre os destinos mais populares para os brasileiros, os Estados Unidos continua no topo. Orlando, Nova Iorque e Miami ocupam a primeira, segunda e quarta posição entre os mais buscados. A terceira cidade mais visitada é Paris.

Dos destinos nacionais com diárias acima de 400 reais, são populares as cidades de Búzios, Porto Seguro e Campos do Jordão, com média de 439, 410 e 408 reais na acomodação.

Entre os abaixo de 200 reais, os destaques elencam São José dos Campos, Manaus, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Curitiba.

Há ainda quem prefira viajar para a América do Sul com custo médio de 300 reais por dia na hospedagem em cidades como Ciudad Del Este e Assunção no Paraguai, Bogotá na Colômbia e Montevidéu no Uruguai.

Confira abaixo mais detalhes do estudo:

