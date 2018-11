Viagens têm desconto de até 50% no mês da Black Friday

São Paulo – No mês da Black Friday, data que reúne promoções no varejo e no setor de serviços, agências de turismo anunciam descontos de até 50% em viagens.

Entre as ofertas, o viajante encontra pacotes, diárias em hotéis e resorts, cruzeiros e até viagens de intercâmbio. As promoções, em geral, duram até a data do evento ou enquanto houver disponibilidade de produtos e quartos.

Na CVC, no Hurb e na rede de hotéis Pestana os descontos em pacotes chegam a 50%. Na rede de resorts Bourbon, os descontos chegam a 40% e, na Visual Turismo, o desconto máximo oferecido é de 20%. Na CVC, as ofertas incluem o período do Natal e Ano Novo.

Algumas promoções já estão em vigor, mas algumas, como a da rede de hotéis Pestana, passam a valer a partir do sábado (16) e, a da rede de resorts Bourbon, no dia 23.

Veja abaixo mais detalhes sobre as ofertas, com exemplos de preços:

Pacotes de viagens

A CVC oferece até 50% de desconto para o segundo passageiro em voos fretados e bloqueios da operadora para embarques nos meses de novembro a dezembro, incluindo no período de Natal e Ano Novo. Nessa promoção, os clientes da operadora podem economizar até 1,5 mil reais no valor do pacote, dependendo do destino e da saída escolhida. O pacote de Réveillon para Natal, saindo de São Paulo, por exemplo, sai por 5.283,60 reais para o casal, já considerando o desconto no aéreo para o 2º passageiro. Neste valor, estão incluídos 7 noites de hospedagem com café da manhã em apartamento duplo e bilhetes aéreos ida e volta. A viagem pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros.

As promoções da Decolar vigoram até o dia 23. Entre as ofertas, estão pacotes com passagens e hospedagem para destinos nacionais e internacionais por a partir de 372 reais, ou parcelado em 12 vezes de 31 reais, sem incluir taxas. É o caso de viagens para o Rio de Janeiro saindo de São Paulo no período de 1º a 4 de dezembro, com três noites de hospedagem. Para saídas do Rio de Janeiro com destino a Porto de Galinhas, no período de 22 de novembro a 25 de novembro, com três noites de hospedagem, o pacote sai por 936 reais (ou 12x de 78 reais) por pessoa, sem taxas. Para saídas de São Paulo com destino Buenos Aires, no período de 12 de março a 17 de março, com 5 noites de hospedagem, o pacote sai por 720 reais (ou 12x de 60 reais) por pessoa, sem incluir taxas.

A agência de reservas online Submarino Viagens oferece aos consumidores descontos até 900 reais na compra de pacotes e passagens aéreas e de 400 reais na reserva de hotéis, para diferentes localidades. Um exemplo é a diária no Zagaia Eco Resort, em Bonito (MS), que agora custa 470 reais por pessoa em apartamento duplo, com meia pensão, uma economia de 400 reais. A passagem aérea para Punta Cana, na República Dominicana, já com taxas inclusas e partindo de São Paulo, é vendida por 1.604 reais pelo site, uma economia de 900 reais.

Na Hurb, antigo Hotel Urbano, os pacotes terão taxas administrativas, como taxas de embarque, zeradas até o dia 23. A agência online de viagens também oferece opções de hospedagem com até 50% de desconto e parcelamento em até 12 vezes sem juros. O preço do pacote “Santiago + Buenos Aires”, com quatro dias de hospedagem e passagens aéreas, cai de 3.998 para 2.399 reais. Outro para Maceió, com passagens e hospedagem de sete dias, passa de 2.018 reais para 1.009 reais por pessoa. O site ainda oferece benefícios, como brindes e tours gratuitos. Na compra de um pacote para Orlando com aéreo e hotel por 3.299 reais, o viajante ganha um iPhone XR.

A Visual Turismo promoverá descontos de 5% a 20% nos pacotes nacionais, incluindo no período de Natal e férias de janeiro. As ofertas incluem 10 destinos do Nordeste (Maceió, Aracajú, Fortaleza, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Lençóis Maranhenses, Costa do Sauípe, Recife, Natal e João Pessoa), Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú, Bonito, cidades do interior de São Paulo (Atibaia, Campinas e Olímpia) e Rio de Janeiro (Angra dos Reis).

Redes de hotéis e resorts

O Pestana Hotel Group promoverá, entre os dias 16 e 25 de novembro, descontos de até 50% em mais de 80 unidades da rede no Brasil e no mundo. Os preços mais baixos são válidos para hospedagens em períodos selecionados. Um exemplo de hospedagem com desconto máximo é a do Pestana CR7 Funchal. Para quem se hospedar no hotel entre 1º de abril e 4 de abril de 2019, o valor da diária cai de € 180 para € 90 e inclui café da manhã e acesso ao Museu CR7. No Pestana Rio Atlântica, de 23 de janeiro a 26 de janeiro de 2019 a tarifa cai de 565 reais para 339 reais.

Já a rede de hotéis e resorts Bourbon oferecerá descontos de até 40% em diárias entre os dias 23 e 25, tanto para destinos nacionais como internacionais. No Brasil, estão incluídos hotéis e resorts nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minais Gerais. No exterior, a rede possui hotéis na Argentina e no Paraguai. As promoções são válidas apenas pelo site, via código promocional.

O Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham de Maceió, em Alagoas, irá oferecer descontos progressivos que podem chegar a até 50%. A promoção terá início a 0h00 do dia 23 e se estenderá até às 23h59 do dia 25. Os descontos serão de 10%, 25% e 50% e vão variar de acordo com o período de hospedagem, entre março e dezembro do ano que vem. O desconto máximo pode ser obtido, por exemplo, para quem se hospedar entre os dias 24 e 31 de março de 2019. Nesses dias, a diária cai de 1099 reais para 549 reais para um casal e uma criança até 12 anos em regime all inclusive. As tarifas da hospedagem não serão reembolsáveis e, após a conclusão da compra, não será possível realizar alterações de nomes, datas e categoria de hospedagem.

Cruzeiros

A CVC oferece desconto de 50% no segundo passageiro e o terceiro não paga nada nos transatlânticos da MSC Cruzeiros, para a alta Temporada de Cruzeiros no Brasil, que começa nesse mês. Os embarques são feitos nos portos de Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A bordo do navio MSC Poesia, o cruzeiro de 7 dias com saída de Santos em 24 de fevereiro e paradas em Buenos Aires, Montevidéu e Punta Del Este custava por pessoa 3.509 reais e, agora, com o desconto de 50% para o segundo passageiro, sai 1.754 reais, enquanto o terceiro passageiro viaja de graça.

Intercâmbio

A Experimento, focada em viagens de intercâmbio, oferece condições diferenciadas entre os dias 19 e 24. No Programa de High School (ensino médio no exterior) de 1 ou 2 semestres nos Estados Unidos, para embarque em agosto de 2019, oferece descontos de até 10% no valor total do programa. Outra oferta é um desconto de 200 dólares (americanos, canadenses ou australianos), libras ou euros, dependendo da moeda do programa escolhido, na compra do Programa de Férias, com embarques programados para janeiro ou julho de 2019.