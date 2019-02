Vendas do Tesouro Direto chegam a R$ 1,38 bi em fevereiro

Brasília – As vendas do Programa Tesouro Direto chegaram a R$ 1,38 bilhão no mês de fevereiro. Os resgates totalizaram R$ 446,7 milhões, sendo R$ 88,8 milhões relativos aos vencimentos do mês e R$ 357,8 milhões relativos às recompras no período.

Os números foram divulgados hoje (23) pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos destinado a pessoas físicas por meio da internet, com aplicação mínima de R$ 30. Para o pequeno investidor, o Tesouro Direto é considerado uma opção segura e de baixo custo.

O governo garante que os títulos públicos são considerados os ativos com menor risco da economia.

Em fevereiro, os títulos mais procurados foram os indexados à inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA ), cuja participação nas vendas atingiu 57,1%.

Os títulos prefixados, que têm os juros pactuados no momento da compra, corresponderam a 16,2% do total e os indexados à taxa básica de juros (Selic ) a 26,7%.

Sobre o prazo de emissão, 18,4% das vendas no Tesouro Direto no mês de fevereiro corresponderam a títulos com vencimentos acima de 10 anos. As vendas de títulos com prazo entre 5 e 10 anos chegaram a 44,5% e as com prazo entre 1 e 5 anos, 37,1% do total.

De acordo com o Tesouro, a utilização do programa por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, que correspondeu a 69,0% do total no mês. O valor médio por operação foi de R$ 11.341,41 no período.

O estoque chegou a R$ 28 bilhões em fevereiro, registrando aumento de 4,8% em relação ao mês anterior (R$ 26,8 bilhões) e de 75,8% sobre fevereiro de 2015 (R$ 15,9 bilhões).

No mês passado, 23.786 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 675.255, o que representa aumento de 43,2% nos últimos 12 meses.