Veja se compensa converter o seu carro para GNV

São Paulo – Após a greve dos caminhoneiros e a alta da gasolina, donos de carros passaram a olhar com mais atenção para a opção de converter o combustível do carro para o Gás Natural Veicular (GNV).

Além de menos sujeito a eventuais problemas de abastecimento, já que chegam aos postos por meio de gasodutos, o GNV é, principalmente, uma alternativa mais barata ao óleo. Como é um derivado do petróleo, seu preço tende a oscilar como o óleo, mas em um patamar bem mais baixo.

A principal ponderação a se fazer na hora de optar ou não por converter o carro para o GNV é o seu investimento inicial, que pode chegar a 5 mil reais no caso de um kit de 5ª geração certificado pelo Inmetro, que provoca perda de apenas 3% da potência do veículo (nas geração anteriores, ela pode chegar a até 30%). Quanto menos o proprietário do veículo rodar com o carro, mais esse desembolso vai demorar para ser compensado.

Entram também na conta gastos com documentação, obrigatória em caso de modificação de características do carro, e vistorias anuais, um gasto de cerca de 98 reais por ano, e inspeções no valor aproximado de 280 reais por ano. Ou seja, no total, o investimento no combustível pode atingir 5.378 reais. Esse investimento em São Paulo apenas pode ser aliviado pelo desconto de 1 ponto porcentual na alíquota do IPVA do veículo, mas que vale somente em veículos movidos exclusivamente a álcool combinados com o GNV.

Segundo simulação feita pelo professor de finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Fábio Gallo, que já pondera esse custo inicial, para quem roda mil quilômetros com o carro por mês o investimento inicial pode ser compensado apenas depois de quase dois anos. Esse período pode diminuir um pouco caso o carro seja movido apenas a álcool, que combinado com o GNV ganha desconto de um ponto porcentual na alíquota do IPVA em São Paulo, que passa de 4% para 2% do valor do carro.

Veja abaixo a economia mensal obtida com o GNV em relação a outros tipos de combustíveis:

Combustível Consumo Custo / KM Custo para rodar 1.000 km/mês Gasolina 10 Km/litro R$0,4056 R$406,00 Etanol 7 Km/litro R$0,3719 R$371,97 GNV 13 km/m3 (autonomia de 195 km) R$0,1765 R$176,71

Compare a diferença de gastos entre os combustíveis

Tipos Economia por Km rodado Gasolina / GNV R$ 0,2291 Etanol / GNV R$ 0,1954

*Preços de referência: Gasolina: R$ 4,056/litro. Etanol: R$ 2,603/litro. GNV: R$ 2,295/m3

A simulação tomou como premissa o preço médio da gasolina, etanol e GNV registrados na semana anterior à greve dos caminhoneiros, de 13 a 19 de maio. Os valores foram compilados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Confira agora em quanto tempo o investimento inicial de conversão para o GNV é compensado em veículos movidos a gasolina e a álcool, que recebem o desconto do IPVA:

Para quem roda 1.000 km/mês

Tipos Pelo custo cheio = R$5.378,98 Com desconto do IPVA = R$4.678,98 Gasolina / GNV 23,5 meses 20,4 meses Etanol / GNV 27,5 meses 24,0 meses

Para quem roda 2.000 km/mês

Tipos Pelo custo cheio = R$5.378,98 Com desconto do IPVA = R$4.678,98 Gasolina / GNV 11,7 meses 10,2 meses Etanol / GNV 13,8 meses 12,0 meses

Para quem roda 5.000 km/mês

Tipos Pelo custo cheio = R$5.378,98 Com desconto do IPVA = R$4.678,98 Gasolina / GNV 4,7 meses 4,0 meses Etanol / GNV 5,5 meses 4,8 meses

**Desconto do IPVA calculado para um veículo que custe R$ 100 mil (Hyundai iX35)

O preço da instalação do GNV nas oficinas credenciadas pelo Inmetro em São Paulo é variável e depende do modelo do carro. Por conta disso, a simulação considerou o valor mais alto pago por um kit GNV de 5ª geração certificado pelo Inmetro e com capacidade para 15 m³: 5 mil reais.

No Centro Reparador de Autor Clairgás, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, a instalação do kit GNV 5ª geração, o mais moderno, custa 3,9 mil reais para um utilitário comum com porta mala padrão de 15 metros. Caso o motorista opte pelo kit mais antigo, de 3ª geração, o preço cai para 2,8 mil reais, mas a perda de potência é maior. O estabelecimento pede uma entrada e parcela o restante do valor em até quatro vezes.

A instalação do cilindro geralmente ocupa espaço no porta-malas. Apenas em alguns poucos modelos de carro o equipamento do GNV pode ser instalado embaixo do veículo. Neste caso, a instalação é mais cara e pode chegar a 4,9 mil reais na oficina, já que exige peças reforçadas para suportar impactos causados pela topografia.

A oficina vem registrando um aumento da demanda após a greve. O serviço geralmente é feito em um dia, mas precisa ser agendado com antecedência. Nas próximas duas semanas, a oficina não tem mais horários disponíveis para realizar a instalação.

Conclusão

O professor de finanças, Fábio Gallo, conclui que a economia do GNV é sempre vantajosa, desde que o proprietário do veículo fique com o carro o tempo suficiente para ao menos compensar o investimento demandado pela conversão e manutenção do combustível. “No caso de quem é taxista, motorista de aplicativo e profissionais autônomos que circulam com o carro pela cidade a trabalho, a vantagem do combustível é indiscutível, já que o investimento inicial pode ser pago em poucos meses”.

O técnico eletrônico Ivan Aparecido de Araújo, 55 anos, está bem satisfeito com o combustível. Ele usa o GNV na pickup com a qual faz manutenções pela cidade. “Gastava cerca de 600 reais de gasolina quando instalei o combustível, em 2003. O gasto rapidamente caiu para 200 reais”, conta. “Paguei o valor da instalação em poucos meses de uso”. Ivan ainda usa o GNV de 3ª geração e precisa controlar a velocidade da direção para que a economia compense.

Antes de optar pelo combustível, o proprietário do veículo deve pesar mais um ponto, cujo ônus financeiro é difícil de ser simulado: converter o combustível para o GNV provoca necessariamente perda de garantia de fábrica por modificar as características originais do veículo, já que, atualmente, não há carros fabricados já com a conversão para o GNV. Ou seja, veículos zero-quilômetro ou seminovos podem sofrer uma desvalorização na hora da revenda e, caso o veículo registre falhas em seus componentes, o motorista pode ter de arcar com o prejuízo.

Outra questão que deve ser pesada na escolha é a inconveniência de instalar os cilindros de gás no porta mala do carro. “Em carros compactos, eles podem ocupar todo o espaço”, diz o professor de engenharia mecânica do Centro Universitário FEI, Silvio Shizuo.

A oferta do gás, que não é tão grande como a de gasolina e etanol, também pode ser um inconveniente. “Apesar de a oferta do GNV ser maior na cidade, em geral já dá para viajar com GNV para locais mais próximos”, diz o professor da FEI.

Alguns consumidores podem questionar a segurança do combustível. Mas, de acordo com o Cesvi Mapfre, os cilindros ficam localizados em pontos geralmente afastados das extremidades, e são muito resistentes. “Tratando de combustível, as chances de incêndio ou explosão podem existir como em qualquer outro tipo de combustível em caso de vazamento ocasionado em um impacto de grandes proporções”.

Por segurança, o Cesvi recomenda a manutenção de todo o conjunto ( kit e veículo) conforme descrição dos fabricantes, e nunca fazer adaptações no sistema. Também é recomendável verificar se o posto de combustível é certificado pela ANP para trabalhar com GNV.