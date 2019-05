Veja qual é o melhor dia para comprar passagens para as férias de julho

São Paulo – Quer viajar nas férias escolares de julho, mas o orçamento está apertado? Levantamento do buscador de viagens Skyscanner indica que é possível economizar até 29% na compra da passagem aérea para destinos nacionais apenas escolhendo o dia certo para a compra.

O desconto é possível quando analisamos o preço médio do dia mais barato para comprar, dia 9 de junho, comparado ao dia mais caro, 28 de junho.

Para quem não conseguir comprar no dia mais barato, o levantamento mostra que é possível também garantir um preço mais em conta na terceira semana de junho, entre os dias 16 a 23.

Se não quiser pagar caro pelas passagens, o viajante deve evitar a aquisição de bilhetes entre os dias 26 a 29 de junho, a semana mais cara para a compra.

A antecedência ideal para garantir a economia, portanto, é comprar entre 2 a 6 semanas antes da data da viagem em julho.

Dias mais baratos e caros para viajar

Tomando como base os preços médios dos voos para julho em 2019, o dia mais em conta para marcar o voo é o dia 26 de julho, que apresenta uma economia de 35% em comparação ao dia mais caro, que é o dia 14.

Entre os destinos nacionais mais buscados para viagens em julho, São Paulo lidera a lista, seguido de Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Entre os cinco mais procurados, três são da região Nordeste.

Segundo Tahiana Rodrigues, gerente de marketing do Skyscanner, ainda há promoções para viajar para os destinos mais procurados. Alguns voos saem por menos de 200 reais, como viagens no trecho entre São Paulo e o Rio de Janeiro; e de Curitiba para São Paulo, no qual é possível comprar bilhetes por 165 reais. “Uma dica para economizar é criar alerta de preços, que envia notificações por e-mail ou celular diariamente”, diz Tahiana.