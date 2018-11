Veja qual é a semana mais barata para comprar passagens para o Ano Novo

São Paulo — Levantamento do Skyscanner apontou que a melhor semana para comprar passagens aéreas para destinos nacionais no Réveillon e economizar até 10% é a segunda semana de novembro, entre os dias 05 e 11. Já a semana mais cara para comprar é a primeira do mês de dezembro, entre os dias 03 a 09, quando os preços tendem a subir até 8% em voos nacionais.

“Muitas pessoas estão esperando a Black Friday para fazer a busca, mas o levantamento apontou que o melhor momento para comprar as passagens é justamente uns dias antes da semana de promoções”, diz Eliana Cameira, gerente de marketing do Skyscanner. “Tradicionalmente, o brasileiro deixa para pesquisar sobre isso em cima da hora. Os meses de outubro e novembro sempre são os períodos com mais buscas.”

“Quem for procurar por passagens baratas e não conseguir encontrar, pode usar a ferramenta de alerta de preços do Skyscanner para receber aviso sobre mudanças nos preços no e-mail ou no app. Já quem não quer viajar no fim do ano e tiver férias flexíveis, pode usar outra ferramenta que nós temos que aponta quais são os meses em que os preços costumam estar menores”, completa a executiva.

O Skyscanner também realizou, em parceria com o Ibope, uma pesquisa para entender os hábitos e tendências dos viajantes brasileiros na hora de comprar sua passagem aérea. Metade das pessoas consultadas (52%) afirmam que o melhor momento para comprar passagens nacionais são 6 semanas antes da viagem e 43% disseram que 6 meses é o período mais indicado para compra de voos internacionais. No entanto, 20% responderam que viajam durante o natal e ano novo, semana mais cara do ano para viajar.

Entre os destinos nacionais mais buscados para viagens no ano novo, Rio de Janeiro lidera a lista, seguido de São Paulo. As cidades do Nordeste são destaque na preferência dos viajantes, sendo que dos 10 mais procurados seis são da região. Salvador, Fortaleza, Recife ocupam terceiro, quarto e quinto lugar, depois vem Florianópolis, Natal, Porto Seguro, Maceió e Porto Alegre.

“As pessoas têm optado por viajar mais dentro do Brasil do que para fora. As buscas aumentaram para viagens domésticas e na América Latina. Já a procura por Europa e Estados Unidos recuou um pouquinho”, afirma Eliana. O levantamento mostrou que 57% dos entrevistados têm viagem planejada para dentro do Brasil nos próximos seis meses, seguido de 20% para América do Sul.

Já quando o assunto é mexer no bolso, apenas 21% esperam gastar no máximo 5 mil reais para viajar, 25% pretendem desembolsar até 3 mil e 16% apenas mil reais. Outro dado interessante da pesquisa é que a qualidade das atrações turísticas e culturais é o fator determinante para escolha da viagem, apontado por 36% dos respondentes.