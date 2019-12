Veja quais versões do Chevrolet Onix mais desvalorizam

São Paulo – As versões mais novas do Chevrolet Onix – o carro mais vendido do país – são as que têm tantos as maiores quanto as menores desavlorizações após um ano de uso, com uma perda média no valor de 5% até 8,5%. Já modelos mais antigos, fabricados antes da reformulação por que o Onix passou em 2017, ficaram em uma faixa intermediária de desvalorização, com preços cerca de 6% menores depois de um ano de uso.

As informações foram levantadas pela KBB Brasil, plataforma de comparação de preços de veículos. Foi verificada a evolução nos preços de nove versões diferentes do carro da Chevrolet, fabricadas entre 2013 e 2019.

De acordo com a pesquisa, o Onix que menos perdeu valor foi o Hatchback 4P ACTIV 1.4 8V flex 4×4 automático, com uma taxa de desvalorização de 5%. Na outra ponta, o Hatchback 4P LTZ 1.4 8V Flex Mecânico foi que mais se desvalorizou, com perda média de 8,48%.

Veja o levantamento completo: