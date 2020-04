Veja opções de contas gratuitas para receber o auxílio de R$ 600

Quem não tem conta em banco e irá receber o auxílio emergencial pela conta poupança social da Caixa tem mais opções de contas gratuitas para gerenciar o dinheiro no mercado. Geralmente elas são oferecidas por bancos médios e fintechs.

Alguns bancos digitais passaram a até mesmo oferecer benefícios temporários para captar o público que precisa receber o auxílio. É o caso do banco Original e da Acesso.

Clientes do banco Original que receberem o auxílio em sua conta corrente e recebem mais R$ 60 de dinheiro de volta na conta, sem nenhum custo adicional. Para receber este valor, os correntistas que tiverem direito ao auxilio devem cadastrar a sua conta do Original na hora de acessar o aplicativo Auxilio Emergencial ou site.

Por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o banco está oferecendo empréstimos pessoais com carência de 90 dias; taxa zero para pagamento de boleto no cartão de crédito; redução de juros para o parcelamento voluntário do cartão de crédito; prazo de 90 dias para pagamento de parcela de renegociação de dívidas; e prazo de 90 dias para parcelamento de saldo de contratos.

Já a Acesso permite criar uma conta digital em minutos para receber o auxílio emergencial, que pode ser utilizada para fazer compras ou pagar as contas. Durante o período do pagamento das parcelas a conta oferecida pela Acesso.

O Acesso Bank é uma conta digital gratuita sem tarifa de manutenção, mas também oferecerá, durante 90 dias, TED ilimitado sem tarifas. Posteriormente, a empresa vai avaliar a viabilidade e a necessidade de deixar mais tempo ou pensar em uma nova estratégia em relação a valores.

A partir desta semana a Caixa irá abrir milhões de poupanças sociais digitais, pelas quais trabalhadores autônomos, informais e MEIs que não têm conta nos bancos federais e nem nos privados poderão receber o auxílio emergencial de R$ 600. Em um segundo momento, essas contas serão também disponibilizadas a 14 milhões de beneficiários do Bolsa-Família.

As contas poupanças sociais da Caixa serão abertas de forma automática para os trabalhadores informais, MEIs e autônomos elegíveis ao benefício. A conta não terá tarifa de manutenção, mas isentará de tarifa apenas três transferências por mês, via DOC ou TED, e apenas por 90 dias, ou seja, pouco depois do término do pagamento.

A conta não emitirá cartão físico e poderá ser acessada por meio do app Caixa Tem, um aplicativo que consome pouca memória do celular (3mb). Pelo app será possível consultar saldo da conta e extrato, pagar boletos de serviços básicos (água, luz, gás) e consultar benefícios, como Bolsa-Família, FGTS, abono salarial e seguro-desemprego. O cadastro será simplificado e cada operação será realizada como se fosse uma conversa. Graças a um acordo com as operadoras de telefonia o app não consumirá dados do plano de internet do celular por 60 dias.

Veja abaixo as contas digitais gratuitas oferecidas no mercado e compare o que oferecem com os benefícios da conta poupança social oferecida pela Caixa. As informações foram retiradas do comparador de contas digitais da Foregon:

Caixa – Conta Poupança Social

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não informa

Cartão físico: não oferece

Benefícios temporários: isenção de até 3 transferências mensais via DOC/TED. Não informa tarifa caso esse limite seja ultrapassado. App não consome dados do celular por 60 dias

Diferenciais: aplicativo que consome pouca memória (3 mb) e abertura automática

Original – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem. Após um ano, pagamento de mensalidade de R$ 12,90

Tarifa para transferências: Iimitada e gratuita no 1º ano. Depois, cobra R$ 8,90 por operação

Tarifa para saque: Grátis e ilimitada no 1º ano. Depois, cobra R$ 1,90 por operação

Cartão físico: débito, para saques e pagamentos, e de crédito sujeito a aprovação

Benefícios temporários: cashback de R$ 60 reais para quem receber o auxílio pela conta. O dinheiro de volta é pago no depósito da primeira parcela.

Diferenciais: isenção de tarifas durante um ano

Acesso – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não informa

Tarifa para transferências: Isenção pelos próximos 90 dias. Não informa taxa posterior

Cartão físico: não informa

Benefícios temporários: isenção para transferências ilimitadas por 90 dias

Neon – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: Primeiro saque grátis. Depois, R$ 6,90 por operação

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: de débito, para saques e pagamentos; e cartão de crédito sujeito a aprovação

Benefícios temporários: não informa

C6 Bank – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não cobra

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: débito para saques e pagamentos e cartão de crédito sujeito a aprovação

Agibank – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: até 4 sem tarifas. Depois, cobra R$ 6,90 por operação

Tarifa para transferências: até 4 sem tarifas. Depois, cobra R$ 1,90 por operação

Cartão físico: de débito para saques e pagamentos e cartão de crédito sujeito a aprovação

Banco Inter – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não cobra

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: débito para saques e pagamentos e cartão de crédito sujeito a aprovação

Benefícios temporários: não informa

Diferenciais: isenção total de tarifas sem tempo determinado

BS2 – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não cobra

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: não tem

Conta Fácil BB

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: 1º saque grátis. Depois, cobra R$ 2,70 por operação

Tarifa para transferências: não cobra caso operação seja feita via celular

Cartão físico: débito para saques e pagamentos

Benefícios temporários: não informa

Diferenciais: oferece linhas de crédito

meu_BMG

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não cobra. Podem ser feitos em agências do BMG ou em caixas 24h

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: débito para saques e pagamentos e cartão de crédito sem anuidade

Diferenciais: permite realizar investimentos

Ame – Conta Digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: não cobra

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: débito para saques e pagamentos

Diferenciais: oferece dinheiro de volta na conta em compras

Nuconta – Conta digital

Tarifa de abertura: não tem

Tarifa de manutenção: não tem

Tarifa para saque: R$ 6,90 por operação

Tarifa para transferências: não cobra

Cartão físico: débito para saques e pagamentos e cartão de crédito sem anuidade

Benefícios temporários: não informa

Diferenciais: investimento automático do dinheiro parado na conta

Fonte: Comparador de contas digitais da Foregon