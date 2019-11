Veja o total de impostos que você paga de acordo com a sua renda

São Paulo – Se você ganha cerca de 2.300 reais por mês (a renda média do brasileiro, de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística), 17% de tudo o que você recebe, em média, é gasto em impostos. Está abaixo da média do país – de 19% – mas acima do percentual pago em impostos pelo grupo mais rico, com renda mensal superior a 99.770 reais. Estes pagam, em média, 7% em imposto.

As comparações fazem parte da “calculadora tributária” criada pela ONG Oxfam Brasil. A calculadora está disponível no site da campanha “Quanto vale o seu imposto”, da Oxfam. A ferramenta permite aos usuários saberem quanto pagam de impostos de acordo com a sua renda mensal, quanto as pessoas das outras faixas de renda pagam e, ainda, o que dá para fazer com o volume de impostos que cada um paga.

Os 17% pagos em impostos pela pessoa que ganha 2.300 reais, por exemplo, são dinheiro suficiente para atender uma pessoa no SUS ou bancar um aluno de escola pública ao longo do ano inteiro, nos cálculos da Oxfam. Já os 7% de impostos de quem ganha 100.000 reais ao mês pagariam a educação anual de 97 alunos na rede pública.

A calculadora diz, ainda, como a renda de cada pessoa se compara à do restante do país. Quem ganha, por exemplo, 5.000 reais, está acima de 75% da população brasileira (25% ganham igual ou mais do que isso, de acordo com a Oxfam). Quem ganha mais de 100.000 reais está no 0,2% mais rico.

Os cálculos foram feitos pela Oxfam com base nas principais pesquisas de renda do IBGE (a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e a Pesquisa de Orçamentos Familiares), além das declarações de Imposto de Renda da Receita Federal. A grande diferença na proporção de impostos pagos acontece, de acordo com a Oxfam, por conta dos impostos indiretos, cobrados sobre produtos e serviços, que são altos e pesam mais no bolso das famílias com renda mais baixa.