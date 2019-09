Veja o resultado do sorteio 2.193 da Mega-Sena

Eis os números sorteados neste sábado (28) no concurso 2193 da Mega-Sena: 7, 8, 22, 27, 29 e 42. Uma aposta feita em Londrina, no Paraná, foi a ganhadora do prêmio de R$ 5.698.505,42.

A Quina (5 números acertados) teve 55 apostas ganhadoras com R$ 31.103,09 para cada uma. Já a Quadra (4 números acertados) registrou 4664 apostas ganhadoras com R$ 523,97 cada uma.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio está marcado para o dia 2 de outubro, quarta-feira. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciado pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.