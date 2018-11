Veja o resultado do concurso 4.824 da Quina

São Paulo — Três apostas acertaram as cinco dezenas do concurso 4.824 da Quina, sorteado na noite de segunda-feira (12) em Nazaré Paulista (SP). O prêmio dos vencedores, que são de Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Nazaré Paulista (SP), foi de cerca de 1,98 milhão de reais para cada um.

As dezenas sorteadas ontem foram: 05, 17, 27, 29 e 51. Segundo a Caixa Econômica Federal, 127 apostas acertaram quatro dezenas e levaram, cada uma, 4.339,93 reais.

Outras 10.495 apostas acertaram três dezenas e levaram, cada uma, 78,97 reais. Já 220.681 apostas acertaram duas dezenas e levaram, cada uma, 2,06 reais. O próximo sorteio da Quina acontece nesta terça-feira (13), às 20h (horário de Brasília).

Como jogar

Para jogar na Quina é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da “Surpresinha”. São seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de Brasília).

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

O preço da aposta com 5 números é de 1,50 real. Quanto mais números marcar, maior será o preço da aposta. Uma aposta com 10 números, por exemplo, custa 378 reais. Já um jogo com 15 números custa 4.504,50 reais.

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números; 19% entre os acertadores de 4 números; 20% entre os acertadores de 3 números; 11% entre os acertadores de 2 números; e 15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.