Veja o resultado do concurso 2167 da Mega-Sena

São Paulo – A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (9) o concurso de número 2.167 da Mega-Sena. Não houve acertadores das seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 27 – 37 – 38 – 43 – 45 – 54

Na quina, 37 apostas ganhadoras faturaram R$ 28.747,30. Na quadra, 1971 apostas ganharam R$ 770,92.

De acordo com as regras das Loterias Caixa, podem jogar na Mega-Sena toda pessoa que seja maior de 18 anos.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o Brasil, pelo aplicativo e também via loteria online.