Veja o resultado do concurso 2125 da Mega-Sena

O prêmio de 26 milhões de reais do sorteio de número 2125 da Mega-Sena, da Caixa, acumulou. As dezenas sorteadas foram 01-31-44-46-53-58.A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 32 milhões de reais.

Não houve acertador na Sena, que pede seis números corretos. Na Quina, que pede cinco números, houve 55 apostas ganhadoras, de 49.968,88 reais cada. Na Quadra, que pede quatro números, houve 4.090 apostas ganhadoras, de 940,72 reais cada.

O sorteio foi realizado a partir das 20h (horário de Brasília) de sábado (16), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Segundo a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia ter rendido mais de R$ 96 mil por mês.