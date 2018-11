Ninguém acertou as seis dezenas (09 – 24 – 28 – 45 – 49 e 51) sorteadas nesta quarta-feira, 14, no concurso 2097 da Mega-Sena, em São José do Cedro, Santa Catarina.

De acordo a Caixa Econômica Federal, o prêmio de R$ 33 milhões acumulou e deve chegar a R$ 37 milhões no sorteio do próximo sábado, 17.

A Quina (cinco acertos) teve 113 apostas ganhadoras, com prêmios no valor de R$ 25.984,88.

A Quadra (quatro acertos), registrou 6.422 apostas ganhadoras, e pagou R$ 653,17 para cada acertador.