São Paulo – O concurso 2008 da Mega-Sena não teve vencedor. O sorteio foi realizado na noite de ontem, dia 27 de janeiro.

As dezenas sorteadas foram: 22 – 27 – 33 – 42 – 58- 59.

A Quina teve 49 acertadores, com prêmio de R$ 51.384,62 para cada um. Na Quadra, foram 4.215 premiados, com premiação de R$ 853,36.

O prêmio continua acumulado e deve pegar cerca de 30 milhões de reais, de acordo com a Caixa, no próximo sorteio para quem acertar as 6 dezenas.