Veja o resultado do concurso 2.118 da Mega-Sena

Uma única aposta de Teresópolis (RJ) levou o prêmio de R$ 37.902.607,11 do 2.118 sorteio da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira, 23, em Quirinópolis (GO).

As dezenas sorteadas são: 11 – 12 -40 – 41 – 46.

A quina teve 58 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 53.100,77. A quadra teve 4.135 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 1.064,03.

O próximo sorteio será no sábado (26) com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país.