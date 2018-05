Veja o resultado do concurso 2.042 da Mega-Sena

São Paulo – Ninguém acertou o concurso 2.042 da Mega-Sena realizado no sábado (19) à noite, em Campos Novos, (SC). O prêmio era estimado em 3 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram: 14 – 22 – 29 – 32 – 33 – 35.

A quina saiu para 47 apostas, que levaram 34.505,69 reais cada uma. Outros 3.018 apostadores acertaram a quadra e poderão resgatar 767,66 reais.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis.

O apostador deve marcar de seis a quinze números e pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de seis números, custa 3,50 reais. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Probabilidade

.