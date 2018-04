Veja o resultado do concurso 2.034 da Mega-Sena

São Paulo – Um apostador de São Paulo ganhou sozinho o concurso 2.034 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (25). O prêmio foi de 2,77 milhões de reais.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 07 – 13 – 17 – 22 – 56.

O sorteio foi realizado às 20h em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. O próximo concurso, número 2.035, acontecerá no sábado (28), com prêmio estimado de 15 milhões de reais.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis.

O apostador deve marcar de seis a quinze números e pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de seis números, custa 3,50 reais. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Probabilidade