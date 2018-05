Veja o resultado do concurso 1 do Dia de Sorte, nova loteria da Caixa

São Paulo – No sábado (19), a Caixa realizou em Goiânia (GO) o primeiro concurso do Dia de Sorte, sua nova loteria. Ninguém acertou os sete números e o próximo sorteio, na terça-feira (22), deve pagar 500 mil reais. Os números sorteados foram: 03 – 05 – 08 – 09- 19 – 21 – 30.

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números, dentre os 31 disponíveis, e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. O jogador pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor da aposta mínima, de 7 números, é de 2 reais. Os sorteios são realizados nas terças, quintas e sábados, às 20h.

Serão sorteados sete números e um mês, o mês da sorte. São consideradas vencedoras as apostas que tiverem de quatro a sete acertos, independentemente da ordem de sorteio dos números. O mês conta como um acerto.