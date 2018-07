Veja o resultado do concurso 1.880 da Lotomania

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (03) o concurso 1.880 da Lotomania, na cidade de Rio Grande (RS). As dezenas sorteadas foram: 00 – 03- 04 – 13 – 17- 24- 31- 32 – 36 – 46 -48- 54- 58- 61- 67- 75- 82- 90- 96- 97.

Como nenhum apostador acertou os 20 números, o prêmio de R$ 3,4 milhões acumulou para R$ 4,2 milhões, que serão sorteados no dia 6 de julho.

Quatorze apostas acertaram 19 números e levaram, cada uma, R$ 30.185,99. Outras 112 adivinharam 18 números e ganharam R$ 1.347,59 cada. Outras 994 pessoas acertaram 17 números, arrematando R$ 151,84 cada; 5844 apostas acertaram 16 números garantindo R$ 25,82 para cada e, por fim, 25492 apostadores levaram R$ 5,92 cada, por 15 números.

Como jogar

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números no volante e concorre a prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número, com a aposta de R$ 1,50.

Há a opção de jogar também no modo Surpresinha, em que o jogador não marca nenhum número e o sistema escolhe por ele as apostas. Já com a Teimosinha, você participa com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem às terças e sextas-feiras, às 20h, pelo horário de Brasília.